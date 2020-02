vor 41 Min.

Marathon im Wahlkampf

Bernd Spielberger läuft 43 Kilometer quer durch Stadt und Stadtteile in Harburg. Was er damit bezwecken wollte

Es war ein nicht ganz alltäglicher Wahlkampf. Jüngst startete der CSU-Bürgermeisterkandidat Bernd Spielberger bei herrlichstem Laufwetter seinen „Lauf für Harburg“. Was hatte es damit auf sich?

Pünktlich um 9 Uhr ging es in Spielberg los, auf die knapp 43 Kilometer lange Tour durch die Heimat. Begleitet von seinen Laufpartnern Karlheinz Kurtz und Edgar Straß wurden die Etappen Möggingen, Großsorheim, Hoppingen, Heroldingen, Schrattenhofen, Katzenstein, Ronheim, Mündling, Marbach, Brünsee, Ebermergen, Mauren und schließlich das Ziel Harburg erreicht – „minutengenau“, wie Spielberger mitteilt.

Jeweils ein Stand mit vitaminreichen Frischmachern, gesponsert von Stadtratsmitglied Walter Beck, erwartete die unermüdlichen Läufer. Im überschlagenen Einsatz wurden diese „Servicestationen“ von den jeweiligen Stadtratskandidaten aufgebaut und betrieben.

Auch die CSU-Fraktionsvorsitzende im Harburger Stadtrat, Elisabeth Trüdinger und Ehrenvorsitzender Alois Stadler ließen es sich nicht nehmen, Spielberger vor Ort zu unterstützen. In den jeweiligen Pausen kam es zu Gesprächen mit der Bevölkerung und zur gemeinsamen Erfrischung.

Eine Spende für jeden Kilometer

Aber nicht nur jene, die diesen Tag aktiv miterlebten, hätten Anteil an dieser außergewöhnlichen Aktion gehabt, so Spielberger. Durch eine Spende von „Connys Spielwaren“ in Form von fünf Euro für jeden Kilometer der Strecke sei der Lauf auch für den Bürgerfonds der Stadt Harburg „ein voller Erfolg“ geworden. Durch den Bürgerfonds kann Einwohnern schnell, unbürokratisch und anonym in Notlagen sowie Alltagssituationen geholfen werden.

Im Ziel in Harburg konnte somit Stadtrat Walter Beck eine aufgerundete Spendensumme in Höhe von 250 Euro übergeben und zusammen mit dem CSU-Ortsvorsitzenden Wolfgang Stolz den fleißigen Läufern zu ihrer Leistung gratulieren. (pm)

