Martin Drexler: Den Ausgleich als Programm

Exklusiv Der amtierende Bürgermeister setzt in Wemding auf Harmonie – und will als überparteilicher Kandidat noch einiges erreichen.

In einer politischen Welt die immer mehr von Konfrontation lebt, will Martin Drexler ein Gegenpol sein: „Ich möchte Maß und Mitte halten, schlichten und versöhnen und Ausgleich finden.“ Deshalb war es für den Wemdinger Bürgermeister, der seit 2008 im Amt ist, vor sechs Jahren eine logische Konsequenz, als überparteilicher Kandidat anzutreten.

Die Parteien und Gruppierungen in der Kommune haben das unterstützt oder zumindest akzeptiert. Auch wenn in der Kommunalpolitik der Wallfahrtsstadt immer wieder mal Konflikte zutage treten und bisweilen mit harten Bandagen ausgetragen werden, so ging es gerade in der jüngeren Vergangenheit weitgehend harmonisch zu.

Viel bewegt

Das ist ganz nach dem Geschmack des Rathauschefs, der am 15. März wieder gewählt werden will. Natürlich ließ sich Drexler, der ursprünglich für die CSU antrat, wieder parteiübergreifend aufstellen – ein Vorgehen, das inzwischen auch bei eingefleischten Christsozialen, die zunächst nicht viel mit dieser Idee anfangen konnten, offenbar auf breite Zustimmung stößt.

In der vergangenen Periode hat Drexler zusammen mit dem Stadtrat viel bewegt – trotz begrenzter finanzieller Möglichkeiten. Die Sanierung der Altstadt wurde vorangebracht, mit der Westtangente wurde das Straßennetz ausgebaut, marode oder nicht ausreichende Abwasserkanäle wurden erneuert – auch um die Überschwemmungsgefahr zu bannen. Es entstanden neue Wohngebiete in Wemding und Amerbach und neue Gewerbegebiete, in denen sich kleinere, aber auch einige größere Betriebe ansiedelten oder demnächst ansiedeln werden. Die Kommune modernisierte die Freizeitanlagen am Waldsee und stellte eine Fachkraft für die Jugendarbeit ein.

Einmaliges Ereignis

Gleichzeitig hatte die Stadt ein Ereignis zu bewältigen, das in Bayern bislang so ziemlich einmalig war: Ein Brand sorgte im März 2019 flächendeckend für einen stundenlangen Stromausfall. Man habe „Ruhe bewahrt“ und diese Situation mithilfe vieler Einsatzkräfte professionell bewältigt. In besonders angenehmer Erinnerung hat Drexler das historische Stadtfest „Löwen, Gunst und Gulden“, das die Wemdinger im vorigen Jahr feierten: „Das war der Beweis, dass man gemeinsam etwas erreichen kann. Das wirkt auch nach.“

Einiges anpacken muss die Kommune auch in den kommenden Jahren. Priorität haben dem Bürgermeister zufolge der Neubau des Feuerwehrhauses und die Sanierung sowie Erweiterung der Kindertagesstätte St. Marien. Weiter stehen in der kommenden Periode an: die Sanierung der Grund- und Mittelschule, die Dorferneuerung Amerbach und die weitere Digitalisierung. Die müsse vorangetrieben werden, denn: „Wenn wir schon nicht an richtigen Autobahnen liegen, müssen wir Datenautobahnen schaffen.“

Großaufgabe Schlosshof

Der Auszug der Feuerwehr aus der Altstadt in ein paar Jahren bringt laut Drexler die Chance mit sich, den 6000 Quadratmeter großen Schlosshof im historischen Zentrum neu zu gestalten: „Das ist eine Jahrhundertaufgabe.“

Drexler weiß: Ohne das gute Miteinander im Stadtrat wäre es nicht möglich, als überparteilicher Kandidat anzutreten. Gleichzeitig scheint eine Wiederwahl mit hohem Prozentsatz vorprogrammiert. Martin Drexler verzieht bei dieser Prognose das Gesicht. Auch wenn es derzeit gut laufe, so mache sich vor der Wahl bei ihm dennoch eine „gewisse Anspannung“ breit. Mann wisse ja nie... Er hoffe darauf, “einen breiten Vertrauensbeweis zu kriegen“.

