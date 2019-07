vor 33 Min.

Martin Drexler will überparteilicher Kandidat sein

Martin Drexler will weiter Bürgermeister in Wemding sein.

Der Wemdinger Bürgermeister möchte sich erneut von einer breiten Basis nominieren lassen. Wann dies passieren soll.

Von Wolfgang Widemann

Martin Drexler möchte Bürgermeister der Stadt Wemding bleiben. Der 47-Jährige, der seit 2008 im Amt ist, will sich erneut als überparteilicher Kandidat aufstellen lassen. Dies hat Drexler nun bekannt gegeben.

Vor sechs Jahren für Aufsehen gesorgt

Vor sechs Jahren sorgte der Rathauschef mit diesem Ansinnen für Aufsehen. So etwas gab es in der jüngeren Geschichte der Stadt noch nie. Er wolle sich von der „gesamten Bürgerschaft“ nominieren lassen, erklärte Drexler damals. Die Atmosphäre im Stadtrat sei gut, gemeinsam habe man viel erreicht und auch noch viel vor. Außerdem stehe in der Kommunalpolitik die Partei nicht im Vordergrund, so Drexler, der CSU-Mitglied ist.

An dieser Situation hat sich offenbar nichts geändert. „Ich freue mich, wenn ich als Bürgermeisterkandidat für alle antreten kann“, sagt der Bürgermeister gegenüber unserer Zeitung. Derzeit deutet nichts darauf hin, dass es einen weiteren Bewerber geben könnte.

Bürgermeister lädt die Bevölkerung ein

Im Anzeigenteil des Wemdinger Amtsboten lädt Drexler nun die Bevölkerung zu der „überparteilichen Aufstellungsversammlung“ ein, die am Donnerstag, 18. Juli, um 19.30 Uhr in der Wallfahrtsgaststätte in Wemding stattfindet. Dabei wiederholt der Bürgermeister seine Worte von 2013, in denen er das Gemeinsame betont. In der Veranstaltung, welche die vor sechs Jahren eigens gegründete Gruppierung „Bürger aus Wemding und Amerbach“ organisiert, will Drexler nach eigenen Angaben erläutern, was er in den vergangenen zwölf Jahren zusammen mit dem Stadtrat für die Kommune bewegen konnte und welche Ziele er für die nächste Amtsperiode hat.

An der Nominierung könne jeder Bürger der Stadt teilnehmen, betont der Rathauschef.

