Marxheim

17:46 Uhr

Aussicht auf neues Bauland in der Gemeinde Marxheim

Plus 90 Interessenten in der Gemeinde Marxheim suchen ein Grundstück. Die Kommune reagiert darauf in drei Ortsteilen.

Von Adalbert Riehl

In der Gemeinde Marxheim ist die Nachfrage nach Bauland groß. 90 Interessenten stehen derzeit auf einer Liste, die im Rathaus geführt wird. Eine Reihe von Interessierten wird in absehbarer Zeit den Traum vom Eigenheim verwirklichen können. Die Kommune strebt an, weitere Wohngebiete auszuweisen. Drei Bebauungspläne markierten den Schwerpunkt in einer Sitzung des Gemeinderats. Die Räte waren sich in allen drei Verfahren einig, den nächsten Schritt zu gehen.

