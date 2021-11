Unbekannter demoliert mit seinem Fahrzeug ein Garagentor

Die Polizei ermittelt wegen einer Unfallflucht in Graisbach. Es gibt Hinweise auf das Verursacherfahrzeug.

Eine Unfallflucht in Graisbach beschäftigt die Polizei. Nach deren Angaben fuhr vermutlich ein „Sprinter“ in der Nacht auf vergangenen Samstag in der Reithgasse vorwärts gegen ein Garagentor.

Der Fahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Schadensverursacher nachzukommen. Am Tor entstand ein erheblicher Sachschaden von rund 1000 Euro, so die Beamten.