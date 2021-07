Hier könnte ein Supermarkt in Marxheim entstehen

Plus In Marxheim gibt es kaum Geschäfte für den täglichen Bedarf. Deshalb möchte die Gemeinde aus einem Acker ein sogenanntes „Sondergebiet“ machen.

Auf zwei Ebenen bemüht sich die Gemeinde Marxheim derzeit, wieder Einzelhandel anzusiedeln. In nicht-öffentlicher Sitzung, so war zu hören, informierte Bürgermeister Alois Schiegg über die Verhandlungen mit einem potenziellen Investor.