Marxheim/Huisheim

10:21 Uhr

Starkregen und Schlammwellen in Marxheim und Huisheim

Plus Starkregen hatte am Wochenende mehrere Großeinsätze und gesperrte Straßen zur Folge. In Schweinspoint liefen die Keller voll, in Lechsend kam der Schlamm.

Von Christof Paulus

Erst traf es die Mitte, dann den Osten des Landkreises: Schwere Unwetter und starke Regenfälle hatten am Samstagabend mehrere überflutete Keller in Huisheim und einzelnen Nachbarorten zur Folge, Dutzende weitere kamen am Sonntagmittag rund um Marxheim hinzu. Wie Polizei und Feuerwehr berichten, flossen die Wassermassen vor allem über die trockenen Böden der Felder in die Dörfer und rissen große Mengen Schlamm mit sich.

