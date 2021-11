Marxheim

vor 49 Min.

Lange Warteliste für Bauplätze in der Gemeinde Marxheim

In Marxheim sind derzeit drei Baugebiete "in Bearbeitung".

Plus Die Erschließung am "Grießfeld" wird konkreter. Dort entstehen 30 Bauplätze. Insgesamt gibt es in der Gemeinde mittlerweile 130 Interessenten für Grundstücke.

Von Adalbert Riehl

Die Erschließung des Baugebietes „Grießfeld“ am südöstlichen Ortsrand von Marxheim – im Winkel zwischen Staatsstraße nach Bertoldsheim und Schüttleweg gelegen – kann geplant werden. In der jüngsten Gemeinderatssitzung behandelte das Gremium jeweils einstimmig die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange, die teilweise „eingearbeitet“ wurden. So ist nun der Einbau von Zisternen mit Regenwasser-Rückhalt vorgesehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .