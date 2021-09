Marxheim: Feuerwehr hat neue Kostensatzung

Plus Der Gemeinderat Marxheim beschließt für seine Wehr künftig Pauschalsätze.

Intensiv hat der Gemeinderat Marxheim die Einführung einer „Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und andere Leistungen gemeindlicher Feuerwehren“ diskutiert. Nachdem man in zwei Sitzungen die Abstimmung wegen weiteren Informationsbedarfs zurückgestellt hatte, kam es im dritten Anlauf zu einem einstimmigen Beschluss „pro Kostensatzung“.