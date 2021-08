Haus der Vereine in Schweinspoint: Startschuss für das Millionenprojekt

Plus In Schweinspoint bekommen die Schützen und die Feuerwehr ein neues Zuhause. Für letztere gehen mit dem Spatenstich sieben Jahre Vorplanungszeit zu Ende.

Im Herbst nächsten Jahres sollen in Schweinspoint die Freiwillige Feuerwehr und der Schützenverein „Hubertus“ ihr neues Domizil – das Dorfgemeinschaftshaus – beziehen können. Für die Feuerwehr gingen mit dem symbolischen Spatenstich auf dem Areal südlich der derzeitigen Unterkunft sieben Jahre der Vorplanung zu Ende.