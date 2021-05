Motorradfahrer liegt in Schweinspoint bewusstlos auf der Straße

In Schweinspoint ist ein Motorradfahrer verunglückt. Er wird bewusstlos. Als die Rettungskräfte eintreffen, ist der Mann wieder ansprechbar.

In Schweinspoint ist am Pfingstmontag ein Motorradfahrer verunglückt. Nach Angaben der Polizei wollte der 61-Jährige am späten Nachmittag von der Von-Hacke-Straße nach links in die Straße Am Sandacker abbiegen. Dabei geriet das Motorrad vermutlich ins Rutschen und der Fahrer stürzte.

Ersthelfer berichteten, dass der Mann zunächst bewusstlos auf dem Bauch lag. Beim Eintreffen der Beamten und des Rettungsdienstes war der 61-Jährige dann wieder ansprechbar. Mit – so die ersten Erkenntnisse – leichten Verletzungen an der Hand wurde der 61-Jährige ins Krankenhaus gebracht.