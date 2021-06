Marxheim

06.06.2021

Starkregen überflutet südlichen Landkreis Donau-Ries

Die Feuerwehr ist nach heftigen Unwettern in Marxheim und Umgebung damit beschäftigt, das Wasser in rund 50 Kellern abzupumpen.

Nachdem am Samstagabend Huisheim von heftigen Unwettern getroffen wurde, ist am Sonntagnachmittag die Feuerwehr in Marxheim und Umgebung im Einsatz. 50 Keller sind überflutet.

Nach anhaltendem Starkregen sind in Marxheim und Umgebung rund 50 bis 60 Keller vollgelaufen. Das berichtet Jürgen Scheerer, der Kreisbrandinspektor im Donau-Lech-Gebiet. Der Schwerpunkt des Einsatzes liege im Marxheimer Ortsteil Schweinspoint, wo am Sonntagmittag eine Kreisstraße gesperrt wurde. 8 Bilder Unwetter und Schlammflut in der Region Donau-Ries Foto: Leser der Donauwörther Zeitung Wie Scheerer sagt, sei das Wasser in erster Linie über die Felder in die Häuser gelaufen. Das Wasser führe deshalb größere Mengen Schlamm mit sich und sei "richtig verdreckt", was die Arbeiten erschwert. Rund 200 Feuerwehrleute sowie Arbeiter des Bauhofs seien im Einsatz. Starke Regenfälle in Donau-Ries am Sonntagvormittag Das Hauptaugenmerk des Einsatzes liege darauf, die Keller leer zu pumpen und die vom Wasser angerichteten Schäden aufzuräumen. Nach starkem Regen bis zum Mittag hat die Lage am Nachmittag begonnen, sich zu entspannen, die Niederschläge haben zwischenzeitlich nachgelassen. (dz) Lesen Sie auch: Schweres Unwetter in Huisheim: 20 Keller überflutet

Weiter Unwettergefahr - betroffene Orte schwer vorherzusagen

Unwetter im Westen Deutschlands halten Einsatzkräfte in Atem

Themen folgen