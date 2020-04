Marxheim investiert über drei Millionen Euro

Plus Allein für 700.000 Euro sollen Bauflächen gekauft werden. Neue Straßenbeleuchtungen soll es auch geben – alles ohne Kredite.

Straßenbeleuchtung, Grundstückskäufe, Breitband und Hochwasserschutz – das sind einige der größten Felder, für die Gemeinde Marxheim heuer Geld ausgeben will. Der Gemeinderat hat den diesjährigen Haushalt einstimmig verabschiedet. Der Etat hat ein Gesamtvolumen von 7,84 Millionen Euro.

Der Verwaltungshaushalt – sozusagen die laufenden Kosten und Einnahmen – liegt mit 4,54 Millionen Euro rund 1800 Euro über dem Rechnungsergebnis 2019. Die bedeutendsten Einnahmepositionen sind nach wie vor die Schlüsselzuweisung mit etwas mehr als einer Million Euro und die Einkommensteuerbeteiligung (1,52 Millionen Euro). Weniger ins Gewicht fallen die Grund- und Gewerbesteuern mit insgesamt rund 500.000 Euro. Auf der Ausgabenseite erhöht sich die Kreisumlage um circa 774.000 auf 1,11 Millionen Euro. Die Zuführung aus dem laufenden Betrieb zum Vermögenshaushalt, mit dem die Projekte bezahlt werden, ist mit rund 863.000 Euro veranschlagt.

Gemeinde Marxheim will in neue Baugebiete investieren

Im Vermögenshaushalt, der ein Volumen von 3,29 Millionen Euro aufweist, sind an Planungskosten für den Neubau des Schweinspointer Feuerwehrgerätehauses sowie für den Kauf von Ausrüstungsgegenständen der Feuerwehren circa 150.000 Euro vorgesehen.

In die Baugebiete in Schweinspoint und Graisbach will die Gemeinde jeweils 150.000 Euro investieren und für den Ausbau der Gemeindeverbindungsstraße Gansheim-Neuhausen sind rund 100.000 Euro (Schlussrechnung) veranschlagt.

Keine Darlehensaufnahme geplant

Für die Modernisierung der Straßenbeleuchtung ist ein Betrag in Höhe von 470.000 Euro kalkuliert. Für das Konzept des Schulhauses in Graisbach werden 60.000 Euro veranschlagt sowie an Planungskosten für das Strukturkonzept zum Bau der Kläranlage Marxheim 35.000 Euro. Schließlich sollen für etwa 700.000 Euro Bauflächen erworben werden. Die Breitbandversorgung wird sich die Gemeinde heuer 250.000 Euro kosten lassen. Für den Hochwasserschutz in Graisbach werden 250.000 Euro veranschlagt. Zur Finanzierung der Investitionen sind neben dem Soll-Überschuss des Vorjahres (rund 1,62 Millionen Euro) hauptsächlich Einnahmen aus dem Verkauf von Baugrund (100.000 Euro), die Investitionspauschale (127.000 Euro), Herstellungs- und Verbesserungsbeiträge (30.000 Euro) vorgesehen. Für den Ausbau der Ortsverbindungsstraße Gansheim–Neuhausen (60.000 Euro) und das Hochwasserschutzkonzept Graisbach (125.000 Euro) werden Fördergelder im Gesamtbetrag von etwa 185.000 Euro erwartet.

Eine Darlehensaufnahme für das Haushaltsjahr 2020 ist nicht geplant. Die Gemeinde Marxheim wird zum Jahresende voraussichtlich keine Schulden haben. (pm)

