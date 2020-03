vor 3 Min.

Marxheims Bürgermeister Alois Schiegg mit 84,8 Prozent wiedergewählt

Alois Schiegg an der Wahlurne im Feuerwehrhaus Gansheim.

Plus Alois Schiegg war in Marxheim ohne Gegenkandidat angetreten. Warum eine größere Feier am Sonntag ausgefallen ist und welche Aufgaben nun auf ihn warten.

Von Daniela Graf

Bereits seit 2008 leitet Alois Schiegg die Geschicke der Gemeinde Marxheims. Der 53-Jährige war ohne Gegenkandidaten von der Ortsliste Friede Gansheim nominiert worden und wurde mit 84,8 Prozent der Stimmen (vorläufiges Ergebnis) zum Bürgermeister wiedergewählt. Die Wahlbeteiligung lag bei 64,1 Prozent.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Eine große Feier gab es auch in Marxheim nicht. Grund: das momentan grassierende Corona-Virus. „Ich freue mich sehr über das positive Ergebnis“, so Schiegg. Zu tun gibt es in Marxheim genug, sagt Bürgermeister Schiegg In kleiner Runde „ist ein Glas Sekt schon drin“, sagte Schiegg am Sonntagabend. Vielseitige Aufgaben warten nun auf den wiedergewählten Marxheimer Bürgermeister. Da wären die Pläne zur anstehenden, gemeinsamen Kläranlage mit Rennertshofen, den Neubau des Feuerwehrhauses in Schweinspoint und vieles andere. Wichtig sind ihm ein intaktes Vereinsleben und seine Gemeinde weiter „liebenswert zu machen“. Zu tun gibt es genug, aber Alois Schiegg freut sich auf die bevorstehenden Aufgaben in seiner Gemeinde für die nächsten sechs Jahre. Lesen Sie hierzu auch: Die Kommunalwahl-Ergebnisse für den Kreis Donau-Ries - mit Landrat und Kreistag

Kommunalwahl 2020 in Marxheim: Alle Ergebnisse der Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl



Themen folgen