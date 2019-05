Masernimpfung: Kleiner Stich – großes Thema

Plus Bundesgesundheitsminister Spahn will die Impfpflicht für Masern einführen und plant sonst Bußgelder bis zu 2500 Euro. Was man in der Region dazu sagt.

Es war im Juli 2011, als sich ein einzelner Masernfall aus dem Landkreis zu einer größeren Aktion mit internationaler Beteiligung ausgedehnt hat: Ein Donauwörther Abiturient hatte sich ohne Wissen infiziert und reiste nach den Prüfungen mit einer Gruppe nach Spanien, wo die Krankheit diagnostiziert wurde.

Schon vorher hatte der Abiball mit Hunderten von Teilnehmern stattgefunden, im Flugzeug saß der Infizierte mit vielen auf engstem Raum zusammen, am Urlaubsort hatte er Kontakt mit Jugendlichen aus anderen Ländern ... lauter Situationen, in denen das Virus rasch um sich greifen kann. Wissentlich erkrankten damals drei weitere Donauwörther Abiturienten. Doch wie weit die Masern in andere Länder getragen wurden, ist nicht bekannt.

„Eine große Aktion“

Dr. Rainer Mainka, Leiter des Gesundheitsamts Donau–Ries, erinnert sich noch gut an diesen Fall. „Das war eine große Aktion.“ Die vier Kranken wie auch die ganze Gruppe mussten in Spanien in Quarantäne und wurden dann isoliert nach Hause geflogen.“

Noch krasser ist ein Fall, den der Donauwörther Kinderarzt Dr. Wolfgang Beck schildert. Er hat sich zwar nicht in der Region abgespielt, zeigt aber das Schneeball-Prinzip, das schlimmstenfalls zu einer Pandemie führen kann: „Ein Infizierter aus Hamburg saß im Dezember 2008 im Flieger nach London. Von dort aus haben sich die Masern auf ganz Europa ausgebreitet. In Bulgarien erkrankten schließlich 25000 Menschen daran. 24 starben.“

Fälle wie diese liegen zugrunde, wenn Bundesgesundheitsminister Jens Spahn jetzt den Vorstoß macht, die Impfpflicht für Masern einzuführen. Weigerungen sollen mit Bußgeldern bis zu 2500 Euro geahndet werden. Keine gute Idee, findet Gesundheitsamtsleiter Mainka. Statt Zwang auszuüben, liegt ihm daran, aufzuklären und Skeptiker zu überzeugen, wie wichtig seiner Meinung nach die Masern-Impfung ist.

Mögliche Begleiterkrankungen

Zwar sei die Krankheit an sich nicht gefährlich, doch gilt das Virus wegen seiner möglichen Begleiterkrankungen – Gehirn-, Gehirnhaut-, Lungenentzündung und einer Vielzahl weiterer – als potenziell tödlich. Die am meisten gefürchtete Komplikation ist die Subakute sklerosierende Panenzephalitis (SSPE), die immer zum Tod führt. „Sie tritt verzögert auf“, sagt Mainka, „oft Jahre nach der Maserninfektion und führt zum Zerfall des Gehirns“.

Tatsächlich ist ihm ein solch extremer Fall im Donau-Ries nicht bekannt. Im Rückblick auf zehn Jahre zählt Mainka folgende Fälle auf: 2009 gab es einen in Donauwörth. 2011 gab es drei Erkrankte in Deiningen, zwei in Mertingen und vier in Rain – darunter die bereits erwähnten Abiturienten. 2013 wurden vier Erkrankten in Deiningen registriert.

Wegen der Ansteckungsgefahr waren damals drei Schulen, ein Kindergarten, zahlreiche Geschwister, Angehörige und andere Kontaktpersonen betroffen. „Bei einem Masernfall müssen alle Ungeipften aus dem Umfeld maximal 16 Tage allen Gemeinschaftseinrichtungen fern bleiben“, so Mainka. 2015 gab es einen Einzelfall in Möttingen, die folgenden Jahre waren frei von Masern.

Impfbereitschaft nimmt ab

Bedenklich ist es für Mainka, dass die Impfbereitschaft abnimmt. Das sei eine Gefahr für ganze Gruppen. Denn je weniger einzelne geimpft sind, desto größer sei auch die Ansteckungsgefahr innerhalb der Gruppe. Oder umgekehrt: Der Herdenschutz, die Immunität in der Gruppe gehe verloren. Jeder Nicht-Geimpfte geht also laut Mainka nicht nur für sich selbst ein Risiko ein, sondern für andere mit.

Die Statistik besagt, dass im Donau-Ries-Kreis derzeit nur 80 Prozent der Bevölkerung die zweimalige Masern-Impfung haben. Das liegt nicht nur an Skeptikern oder Gegnern, sondern auch am Zuzug ausländischer Bürger. „Viele Asylbewerber kommen ohne Impfbuch und wir können nicht nachvollziehen, ob deren Impfschutz gewährleistet ist.“

Die Quote der Impfgegner macht laut Mainka ein bis eineinhalb Prozent aus. Neben religiösen oder ideologischen Bedenken liegen meist Ängste zugrunde. „Die Menschen sind oft falsch informiert“, so sieht es der Gesundheitsamtsleiter. Komplikationen, die durchs Impfen entstehen können, seien sehr gering, lägen bei einem Fall unter 10000 bis 100000 Impfungen. Schwere Komplikationen mit Dauerschaden gebe es etwa im Verhältnis zwischen 1:100000 bis 1:1 Million. Im Ankerzentrum habe man 5000 Asylberwerber geimpft – alle ohne Probleme.

Auf die Fakten verlassen

Mainka appelliert, die Bevölkerung solle sich auf wissenschaftlich überprüfte Fakten verlassen. Und die besagen unter anderem auch, dass weder Autismus, noch Diabetes oder andere Erkrankungen durch Masern-Impfungen hervorgerufen werden.

Seit 17 Jahren hat Kinderarzt Dr. Wolfgang Beck seine Praxis in Donauwörth. Er ist wie Rainer Mainka auch Befürworter der Masern-Impfung und hält ebenso wenig von einer Impfpflicht. In seiner Praxis hat er es zu 90 Prozent mit Eltern zu tun, die ihre Kinder regulär impfen lassen. Ganz wenige sind Impfgegner – „höchstens zwei Prozent, die man auch nicht überzeugen kann“.

Bei Impfskeptikern – „keine zehn Prozent“ – erlebt er vor allem Ängste, bedingt durch Fehlinformationen, wie er sagt. „Viele argumentieren damit, dass Kinderkrankheiten gut für die Entwicklung sind. Oder sie sind umgekehrt davon überzeugt, dass Impfungen die Entwicklung verzögere“, sagt Beck. „Das sind Behauptungen, für die es keinerlei Studien gibt.“

Nicht belegbare Behauptungen

Manche glauben auch nicht an den Impfschutz oder stehen den Inhaltsstoffen des Impfserums ablehnend gegenüber. Sie berufen sich auf die so genannten Trägerstoffe, die zur Herstellung, Haltbarkeit oder besseren Wirksamkeit des Serums notwendig sind und sich schädlich auf den Organismus auswirken sollen. Laut Kinderarzt Beck handelt es sich dabei um nicht belegbare Behauptungen. Zudem „sind diese Stoffe in so geringen Mengen enthalten, dass es für die Verträglichkeit keine Rolle spielt.“

Beck will seine Patienten im Sinne der Schulmedizin aufklären, aber keinen Druck auf sie ausüben. „Ich toleriere auch andere Meinungen, weil ich sehe, dass die Eltern sich mit dem Thema beschäftigen.“

Eine Gewissensfrage

Den Blick über den schulmedizinischen Tellerrand hinauszurichten, wünscht sich eine Hebamme aus der Region, die anonym bleiben möchte. Sie sieht sich in dem Dilemma zwischen ihrer persönlichen Überzeugung und ihrem Beruf, der sie dazu verpflichtet, die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission weiterzugeben. Denn ihr Gewissen sagt ihr etwas anderes. Sie ist Impfgegnerin, da es für sie es zu viele offene Fragen gibt. Fragen wie: Wer führt eigentlich die medizinischen Studien durch? Sind sie von der Pharma-Industrie gesteuert? Beziehen sie alle relevanten Überlegungen mit ein?

Die Hebamme ist überzeugt davon, dass die Forschung vieles noch gar nicht weiß, es aber auch gar nicht hinterfragt, sondern bisherige Ergebnisse als in Stein gemeißelt betrachtet. „Es ist beispielsweise wahnsinnig schwer, eine Krankheit als Folge einer Impfung anerkannt zu bekommen“, sagt sie. Sie hat es mit Babys zu tun, die durchaus mit Neurodermitis oder anderem reagieren, ein ursächlicher Zusammenhang aber nicht belegbar ist. „Wir bräuchten ein viel freieres Forschungsfeld. Ich befürchte, dass viele Studien gesteuert sind“, sagt sie.

Toleranter Dialog gewünscht

Sie stellt in Frage, ob Krankheitsbilder so wie sie uns gesagt werden, tatsächlich ablaufen. „Wir sind damit groß geworden“, sagt sie, „aber es gibt immer auch Fälle, in denen es anders funktioniert.“ Die Hebamme glaubt nicht an die Wirkung von Impfungen, kann aber nicht zu 100 Prozent ausschließen, dass sie im individuellen Fall etwas bewirken.

Was sie sich in der aktuellen – oft emotional geführten – Diskussion wünscht, ist ein toleranter Dialog ohne radikale Ansätze. „Die Medizin hat uns Fortschritt gebracht. Aber lassen Sie uns neugierig bleiben und uns auf viel globalerer Ebene forschen, wie das Leben funktioniert.“