14:08 Uhr

Maskenpflicht für ambulante Patienten

Ab Montag gilt in Bayern eine Maskenpflicht. Die gilt auch in den Krankenhäusern der Region Donau-Ries.

Ab Montag dürfen ambulante Patienten nur noch mit Maske in die Krankenhäuser im Landkreis Donau-Ries.

In den Donau-Ries Kliniken in Donauwörth, Oettingen und Nördlingen gilt ab Montag eine Maskenpflicht für ambulante Patienten. Wer die Kliniken betritt, um sich behandeln zu lassen, muss einen sogenannten Mund-Nasen-Schutz tragen. Der ist ab Montag bayernweit auch im öffentlichen Nahverkehr und im Handel verpflichtend vorgeschrieben. Die Maßnahme soll im Zuge der nun gelockerten Beschränkungen die Ausbreitung des Coronavirus verhindern.

Verschärfte Hygieneregeln

Vorstandschef Jürgen Busse erklärt die verschärften Hygieneregeln in einer Pressemitteilung: „Wir müssen als Krankenhaus alles tun, um Patienten und Mitarbeiter vor dem Virus zu schützen. Unsere Mitarbeiter nutzen die Masken konsequent. Wenn auch die Tagespatienten sich an diese Regel halten, tragen sie zum Schutz aller in den Häusern bei.“ Das Besuchsverbot bleibe bestehen. Die Donau-Ries Kliniken gehen davon aus, dass durch die Maskenpflicht in Nahverkehr und Handel die meisten ambulanten Patienten über einen Mund-Nasen-Schutz verfügen. Wer keinen hat, der kann am Krankenhauseingang eine Einmalmaske für einen Euro kaufen. (pm)

