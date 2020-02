27.02.2020

Massiver Widerstand gegen Polizei

35-Jähriger rastet in Donauwörth aus

Ein 35-Jähriger aus dem Raum Dillingen leistete am Dienstag in Donauwörth massiven Widerstand gegen die Polizei. Das teilt die Polizeiinspektion Donauwörth mit. Nachdem der Mann gegen 14.30 Uhr in einer Gaststätte in der Hindenburgstraße nach einer Mahlzeit seine Rechnung in Höhe von 40 Euro nicht beglich, wurde er um 16 Uhr am Donauwörther Bahnhof zu einer Personenkontrolle angehalten.

Dort rastete er, laut den Beamten, komplett aus, widersetzte sich allen Anordnungen, versuchte zu flüchten und konnte nur durch körperliche Gewalt zu Boden gebracht werden. Weiterhin leistete er noch körperlichen Widerstand, beleidigte die Beamten und drohte einem mit dessen Ermordung. Daraufhin wurde er vorläufig festgenommen und auf die Dienststelle gebracht. Dort hörte er nicht auf, sämtliche Polizeibeamte zu beleidigen. Da der 35-Jährige einen Alkoholtest verweigerte, wurde über die zuständige Staatsanwaltschaft eine ärztliche Blutentnahme angeordnet. Den Dillinger erwarten nun Strafanzeigen wegen Bedrohung, Beleidigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Zechbetrug. Weiterhin musste im Nachgang die Restaurantrechnung bezahlt werden. (dz)

