Maurer stürzt in Monheim von Leiter und verletzt sich schwer

Bei einem Arbeitsunfall in Monheim hat sich ein Maurer schwere Verletzungen zugezogen. Wie das Unglück passierte.

Auf einer gewerblichen Baustelle in der Schulstraße in Monheim hat sich am Montag ein Arbeiter bei einem Unfall schwer verletzt. Der Maurer stieg nach Angaben der Polizei gegen 13.30 Uhr eine Leiter an einem Gerüst hoch. Dabei rutschte der 41-Jährige auf einer Aluminiumsprosse aus und konnte sich nicht mehr abfangen. Der Mann landete unsanft und verdreht auf dem rechten Fuß und brach sich das Sprunggelenk. Das Rote Kreuz brachte den Verletzten in die Donau-Ries-Klink nach Donauwörth.

Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen den Erkenntnissen der Polizei zufolge nicht vor. (dz)

