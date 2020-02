15.02.2020

Max Heinle hat alle Vereinsehrungen erhalten

VRK Zirgesheim zeichnet sein Ehrenmitglied nun auch für 65 Jahre Treue aus

Bei der Mitgliederversammlung des Veteranen-, Reservisten- und Kameradenvereins Zirgesheim haben die Ehrungen im Mittelpunkt gestanden. Dabei gab es auch ganz besondere Auszeichnungen.

Der Vorsitzende Anton Schiffelholz berichtete kurz aus der Statistik. Seine Verbundenheit zu den Witwen von gestorbenen Vereinskameraden bringt der VRK durch die finanzielle Beteiligung am Kaffeekränzchen der Zirgesheimer Landfrauen zum Ausdruck. Kassenwart Thomas Hofer konnte über ein solides Guthaben berichten. Anton Schiffelholz stellte für das aktuelle Vereinsjahr zur Pflege der Kameradschaft wieder einen zweitägigen Ausflug in Aussicht.

Röbert Löhle, der stellvertretende BKV-Kreisvorsitzende, dankte dem Verein für sein Engagement. Danach wurden verdiente Mitglieder geehrt, von denen drei besonders erwähnenswert sind. Das Ehrenkreuz in Gold wurde an Alfons Schlamp verliehen. Er begleitete die Vereinsfahne viele Jahre lang. Das Verdienstkreuz in Bronze erhielt Johann Inwald.

Eine ganz besondere Ehrung erfuhr das Ehrenmitglied Max Heinle, der als ehemaliges Mitglied des Vorstands und als Veteran für 65 Jahre Treue zum Verein ausgezeichnet wurde. Er hat bereits alle vom Verein zu vergebenden Ehrungen erhalten, sodass nur noch ein Geschenkkorb überreicht werden konnte.

Von der Versammlung wurde zudem noch die Gründung einer Oldtimergruppe einstimmig befürwortet. Und es gab in dem Rahmen noch weitere Ehrungen. Für zehn Jahre Christian Dorsch, Thomas Strobel, Volker Zahnow, Matthias Burger, Andreas Riß; für 20 Jahre Thomas Brühl, Bernhard Herb; für 25 Jahre: Stefan Böllmann, Johann Filser, Josef Kraus, Werner Schmid, Robert Schiffelholz, Werner Weber; für 30 Jahre: Ludwig Morell, Roland Wörle; für 40 Jahre: Josef Both, Karl Burger.

Zudem wurden Ehrenzeichen für besondere Verdienste verliehen. Ehrennadel in Silber: Jörg Fischer; Ehrennadel in Gold: Wilhelm Gebhardt, Jürgen Grenzel; Ehrenkreuz in Bronze: Johann Burger, Josef Mayer, Stefan Schmid, Werner Schmid, Josef Stöckl; Ehrenkreuz in Silber: Bernhard Baur, Karl Burge Thomas Hofer. (pm)