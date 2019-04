vor 47 Min.

MeGi wählt neue Beisitzer

Drei Firmen nicht mehr dabei

Kontinuität ist seit vielen Jahren die Stärke der Mertinger Gewerbeinitiative (MeGi). Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung in der Alten Brauerei in Mertingen durfte Vorsitzender Winfried Schweihofer 16 Zuhörer begrüßen. In seinem Bericht dankte Schweihofer, im Beisein des Mertinger Bürgermeisters Albert Lohner, der Gemeinde und allen Gemeinderäten für die Unterstützung der Initiative. Mit Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Johann Dieminger und seiner Firma HDF begrüßte der Vorsitzende ein neues der insgesamt 79 Mitglieder.

Drei Firmen schieden im vergangenen Jahr aus der Initiative aus. Turnusgemäß wurden auch die Beisitzer neu gewählt. Für Michael Graf, Karl Hofer und Markus Kratzer stellten sich Johann Dieminger, Werner Skorczewski und Birgit Horrer für die nächsten drei Jahre für diese Aufgabe zur Verfügung. Dominik Merli, Leiter an der Hochschule Augsburg des Instituts für innovative Sicherheit, referierte zum Schluss der Versammlung zum Thema Datenschutz: „Wo man beim Schutz von IT-Systemen anfangen sollte und warum Datenschutz nichts mit dem Schutz von Daten zu tun hat“, war Tenor des Vortrages.

Bei den Mitgliedern sorgten die Schlagworte IT-Sicherheit und Datenschutzgrundverordnung für viele Diskussionen. (weda)

