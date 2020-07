05:08 Uhr

Mehr Blühwiesen im Landkreis: Paten spenden für die Natur

Der Bayerische Bauernverband bietet Blühwiesenpatenschaften – wie hier in Heuberg – an. Auf dem Bild zu sehen sind: (von links) Michael Stiller (Geschäftsführer Bayerischer Bauernverband), Paul Ritter (Vorstandsvorsitzender Raiffeisen-Volksbank Ries), Ruth Meißler (Kreisbäuerin), Johannes Fischer (Blühpate), Ulrich Lange (Bundestagsabgeordneter), Wolfgang Fackler (Landtagsabgeordneter) und Ursula Kneißl-Eder (Zweite stellvertretende Landrätin).

Plus Bayerischer Bauernverband feiert Vergrößerung der Blühflächen

Von Pauline Herrle

Schon von Weitem ist das Summen der Bienen zu hören. Zu sehen ist ein Blühstreifen, gefüllt mit Wiesenblumen, wie Phacelia, Kornblume, Löwenmäulchen und Co. Ein Schild mit der Aufschrift „ Bayern blüht auf – Hier blüht, brummt und summt es“ ist in der Mitte der Blühwiese in Heuberg mit dem Zusatz „Diese Blühfläche wurde gespendet von: Raiffeisen-Volksbank Ries Stiftung“ platziert.

Karlheinz Götz, Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbands (BBV), freut sich über die anwesenden Landwirte und die sogenannten „Blühpaten“ der Blühwiese in Heuberg. Die Fläche für die Wiesenblumen stellt der Heuberger Michael Hertle zu Verfügung. Götz ist zufrieden: „Dieses Jahr konnten wir unsere Blühpatenflächen im Landkreis Donau-Ries von etwa 39000 auf ungefähr 50000 Quadratmeter Fläche vergrößern. Insgesamt 131 Personen nehmen im Landkreis am Projekt ,Bayern blüht auf‘ teil.“

Paten kommen aus dem Kreis, München und Augsburg

Das Prinzip der Blühwiesenpatenschaften ist einfach. Bauern aus der Region stellen ihre Flächen für die Ansaat von Blühmischungen zur Verfügung. Sie geben Verbrauchern damit die Möglichkeit, sich mit einer Blühpatenschaft für die Artenvielfalt einzusetzen. Interessierte können sich mit einem bestimmten Betrag je Quadratmeter engagieren. Der Landwirt verpflichtet sich im Gegenzug dazu, auf der vereinbarten Fläche eine Blühmischung auszubringen und diese Fläche nicht anderweitig zu nutzen. „Für seinen Beitrag erhält der Blühpate eine Blühflächen-Patenschaftsurkunde“, erklärt Götz. Das Projekt „Bayern blüht auf“ wurde nach dem Volksbegehren Artenvielfalt in Bayern ins Leben gerufen. „Wir möchten jedem Menschen die Chance geben, mit einem kleinen Betrag einen Beitrag zur Artenvielfalt und der Biodiversität zu leisten“, sagt BBV-Kreisgeschäftsführer Michael Stiller. Auch im Donau-Ries-Kreis sind sehr viele Menschen bereit, sich in diesem Projekt zu engagieren.

Die Blühpatenspender kommen aber nicht nur aus dem Landkreis, sondern ebenso aus Städten wie München oder Augsburg. Auch Politiker sind unter den Blühpaten zu sehen. Eine der ersten Spender waren Landrat Stefan Rößle, Bundestagsabgeordneter Ulrich Lange, Wolfgang Fackler, Abgeordneter im Bayerischen Landtag, und Paul Ritter, Vorstandsvorsitzender der Raiffeisen-Volksbank Ries.

Stiftung der RVB Ries größter Unterstützer

Den größten Blühpatenspender im Landkreis stellt jedoch die Raiffeisen-Volksbank-Ries-Stiftung dar. Die habe durch einen großen Betrag dazu beigetragen, die Größe der Blühflächen beachtlich zu steigern, lobt der BBV-Vorsitzende.

Götz betont bei dem Pressetermin die Wichtigkeit solcher Blühflächen für den Erhalt der Artenvielfalt. Jede Fläche ist mit einem Schild bestückt, auf dem der Blühflächenspender vermerkt ist. „Ist es nicht etwas Schönes, mit dem Fahrrad an seiner eigenen Blühfläche in unserem wunderbaren Landkreis vorbeizufahren, und dabei sogar namentlich vermerkt zu sein“, schwärmt Stiller.

Das Projekt soll für die Initiatoren kein Einmalakt sein. „Wir wollen Impulse setzen und somit die Menschen motivieren, sich mehr und mehr für die Biodiversität einzusetzen“, sagt Götz.

