vor 19 Min.

Mehr Geld für den Landkreis Donau-Ries

Große und vor allem teure Baumaßnahmen, in der Hauptsache für Bildungseinrichtungen, will der Landkreis Augsburg realisieren.

Plus Von den Schlüsselzuweisungen profitieren 2020 vor allem Kaisheim, Marxheim und Nördlingen. Warum Donauwörth heuer nichts bekommt.

Obwohl der Landkreis Donau-Ries wirtschaftlich insgesamt gut dasteht, sind viele Kommunen in der Region finanziell nicht gerade auf Rosen gebettet. Um insgesamt einen Ausgleich zu schaffen, überweist der Freistaat Bayern an solche Städte und Gemeinden die sogenannten Schlüsselzuweisungen. Hier gibt es für den Donau-Ries-Kreis eine erfreuliche Nachricht. Die Summe aus diesem Topf steigt 2020 kräftig an.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Meine Vorteile Schließen

Fackler: Menschen profitieren direkt Unter dem Strich ist es ein Rekordwert von gut 35,1 Millionen Euro. Damit überweist der Freistaat im Vergleich zum Vorjahr fast 3,4 Millionen Euro oder über zehn Prozent mehr. Die Kommunen und der Landkreis können das Geld für die Projekte verwenden, die ihnen wichtig sind. „Und damit ist jeder Euro für unsere investitionsfreudigen Kommunen ein Euro, von dem unsere Bürger in ihrem Wohnort direkt profitieren und die Lebensqualität weiter steigt“, erklärt der CSU-Stimmkreisabgeordnete Wolfgang Fackler, der die Zahlen vom Finanzministerium erhalten hat. Sechs Kommunen gehen leer aus Die finanzstarken Kommunen Donauwörth, Monheim, Mertingen, Bäumenheim, Buchdorf und Holzheim gehen leer aus. Grund: Sie haben überdurchschnittlich hohe Steuereinnahmen. Deshalb verteilen sich die Zuweisungen von 17,5 Millionen Euro auf 38 Städte und Gemeinden. Der Landkreis selbst verzeichnet ebenfalls ein sattes Plus und kann mit 17,6 Millionen Euro – 1,18 Millionen Euro mehr als im Vorjahr – rechnen. Die größte Einzelsumme erhält wieder Kaisheim mit 1,39 Millionen Euro, vor Marxheim (1,04 Millionen Euro) und Nördlingen (eine Millionen Euro). Harburg (301000 Euro) und Genderkingen (22000 Euro) hatten im vergangenen Jahr keine Schlüsselzuweisungen bekommen, erhalten aber dieses Mal wieder eine Überweisung des Freistaats. Landesweit steigen die Schlüsselzuweisungen um 150 Millionen Euro auf erstmals über vier Milliarden Euro. Grundlage für die Berechnung für 2020 sind die kommunalen Steuereinnahmen aus dem Jahr 2018. Der Finanzausgleich sorgt laut Fackler dafür, dass die Kommunen auch weiterhin massiv in die Zukunft investieren können: „Nicht von ungefähr haben unsere Kommunen in Bayern seit Jahren die höchste Investitionsquote in Deutschland.“ Hier die Beträge für die einzelnen Kommunen im Jahr 2020: Alerheim 281000 Euro (-65000), Amerdingen 279500 (-7000), Auhausen 336000 (4500), Daiting 239500 (+32000), Deiningen 299000 (+104000), Ederheim 333000 (+36000), Ehingen 339000 (+20000), Forheim 160000 (+29000), Fremdingen 676000 (+9000), Fünfstetten 397000 (+20000), Genderkingen 22000 (+22000), Hainsfarth 608000 (+52500), Harburg 301000 (+301000), Hohenaltheim 201000 (+17000), Huisheim 469000 (+94000), Kaisheim 1,39 Millionen (+45000), Maihingen 385000 (+28000), Marktoffingen 341000 (+70000), Marxheim 1,04 Millionen (+52000), Megesheim 334000 (+12000), Mönchsdeggingern 432000 (-19000), Möttingen 544000 (+80000), Münster 222000 (-7600), Munningen 540000 (-39000), Niederschönenfeld 483000 (+193000), Nördlingen 1,00 Millionen (+323000), Oberndorf 629000 (+44000), Oettingen 369000 (-154000), Otting 367000 (+30000), Rain 606000 (+49000), Reimlingen 419000 (+5700), Rögling 263000 (+10000), Tagmersheim 394000 (+36000), Tapfheim 845000 (+8500), Wallerstein 606000 (+310000), Wechingen 404000 (+50000), Wemding 528000 (+389000), Wolferstadt 404000 (+19000). (pm)

Themen folgen