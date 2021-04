Mehr Nachhaltigkeit im Kreis Donau-Ries: Zeitplan steht

Plus Jetzt gibt es konkrete Handlungsfelder zur Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie im Donau-Ries-Kreis. Welche dies im Einzelnen sind – und warum der Naturschutz dabei fehlt.

Der Landkreis Donau-Ries sieht sich bereits seit geraumer Zeit der Nachhaltigkeit verpflichtet. Dazu hatte bereits Anfang vergangenen Jahres eine Auftaktveranstaltung für einen Nachhaltigkeitsprozess für verschiedene Handlungsfelder in den kommenden Jahren in Harburg stattgefunden (wir berichteten), bei der bereits einige Initiativen vorgestellt wurden. Doch Landrat Stefan Rößle wollte sich seinerzeit mit dem Erreichten nicht zufrieden geben und mit zusätzlichen Projekten die Nachhaltigkeit zum Leitziel der Landkreispolitik machen.

Kreistag Donau-Ries: Fünf konkrete Handlungsfelder für Nachhaltigkeit

Der Ausschuss für Umwelt, Energie und Nachhaltigkeit des Kreistages hat nun nach umfangreichen Vorbesprechungen fünf konkrete Handlungsfelder für die Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie beschlossen, mit der neue Impulse gesetzt werden sollen. Unterstützung hierfür kommt von der „Servicestelle Kommunen der Einen Welt aus Bonn, die wiederum das Büro Stratum aus München mit der Erstellung der Strategie beauftragt hat. Um den Prozess erfolgreich zu gestalten, setzt der Kreis auf die Mithilfe seiner Kommunen. Bei den Handlungsfeldern handelt es sich um die Bereiche kommunale Entwicklungszusammenarbeit, Konsum inklusive der Bereiche nachhaltige und faire Beschaffung sowie nachhaltiges Bauen, Bildung, lokale Produktion (Wirtschaft und Landwirtschaft) und Klimaschutz. Kein eigenes Feld erhält nach längerer Diskussion der Natur-, Landschafts- und Gewässerschutz. Diese Themen würden jedoch nicht hintangestellt, betonte Landrat Rößle, sondern würden im Zuge der „Nachschärfung“ einzelner Handlungsfelder Berücksichtigung finden. Rößle gab auch zu bedenken, dass man bei allen Aktivitäten stets den Personaleinsatz im Auge haben müsse. Dieser sei durchaus begrenzt.

Mehr Photovoltaik im Kreis Donau-Ries

Von Mai bis September sollen als nächste Schritte für die einzelnen Segmente Ziele und Maßnahmen erarbeitet und anschließend von einer Steuerungsgruppe, bestehend aus der Stratum GmbH und der Stabsstelle für Kreisentwicklung und Nachhaltigkeit, aufgearbeitet werden. Parallel dazu entsteht dann ein konkretes Handlungsprogramm für den Landkreis, das Ende des Jahres vom Kreistag beschlossen wird. Für das erste Quartal 2022 ist eine Nachhaltigkeitskonferenz angedacht, wie Stratum-Geschäftsführer Richard Häusler im Rahmen seiner Vorstellung des Arbeitsprogrammes erläuterte.

Von den Ausschussmitgliedern wurden die Empfehlungen fraktionsübergreifend im Grundsatz begrüßt, gleichzeitig aber davor gewarnt, sich durch zu viele Aufgaben zu verzetteln.

Albert Riedelsheimer (Grüne) plädierte für eine Auflistung, auf welchen Gebäuden der Landkreis eine Photovoltaikanlage betreibe. Auch sollte der Eigenverbrauch des Stroms aus PV-Anlagen diskutiert werden. Der Landrat antwortete, dass seine Verwaltung an dem Thema dran sei. Mark Tanner (PWG/ÖDP/FDP-Fraktion) regte an, auch die Wasserstofftechnologie in die Nachhaltigkeitsstrategie aufzunehmen. Manfred Seel (Fraktion Grüne/Frauen/Linke) meinte, dass Wasserstoff im Bereich der Mobilität eines Tages eine entscheidende Rolle einnehmen werde. Allerdings fehle dafür noch die Infrastruktur. Viel schneller werde es in Nordschwaben synthetische Kraftstoffe geben, die mit herkömmlichen gemischt werden könnten.

Damit wäre eine nicht unerhebliche Kohlendioxid-Reduktion zu erreichen. Ein Bereich, der im Rahmen der Nachhaltigkeit angesprochen werden sollte, sind nach Meinung von Ruth Meißler (CSU) die chemischen Reinigungs- und Waschmittel, die in den Supermärkten angeboten würden. Auch hier gelte es, sich Gedanken über umweltverträgliche Alternativen zu machen.

