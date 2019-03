05:20 Uhr

Mehr Parkplätze vor dem Donauwörther Freibad geplant

Wenn die Freizeiteinrichtung 2020 saniert wird, soll auch die Parkfläche erweitert werden. Das sorgt bei den Stadträten für rege Diskussionen. Was jetzt geplant wird.

Von Barbara Wild

Der Parkplatz am Freibad für 123 Autos scheint in den Sommermonaten stets zu klein. Seitdem auf dem geschotterten Platz nicht mehr wild geparkt wird, sondern geordnete Verhältnisse herrschen, gibt es den Ruf nach mehr Parkraum. Deshalb überlegt die Stadt Donauwörth diesen zu erweitern. Wie die Stadträte am Montag im Bauausschuss beschlossen haben, soll ein externes Büro nun überlegen, wie man in dem Areal mehr Parkplätze unterbringen kann und welche Flächen dazugenommen werden könnten.

Naturschutzbehörde und Denkmalpflege haben ein Wörtchen mitzureden

Dieser Entscheidung war eine rege Diskussion vorangegangen, denn Bernd Fischer vom Bauamt hatte auf Wunsch der Räte mal einen Plan erstellt, wo denn zusätzlicher Parkraum entstehen könnte. Nördlich des Freibades wäre Platz für 100 weitere Parkplätze, dafür müsste allerdings eine Baumgruppe gerodet werden. „Da spricht die untere Naturschutzbehörde auch mit“, so Fischer. Weitere 42 Stellplätze könnte man nach seiner Meinung im Süden des Parkplatzes bauen. Im Bereich des baufälligen Bademeisterhäuschen, das nicht mehr vom Juze genutzt werden kann, wäre nach einem Abriss dafür Platz. Allerdings könnte es sein, dass das Landesamt für Denkmalpflege Einwände hat, denn hier grenzt ein Bodendenkmal an: die Sternschanze.

Exhibitionisten treiben sich herum

Die Mehrheit der Stadträte war sich einig, dass man am Freibad Stellplätze schaffen muss. „So viel wie geht“, sagte Thomas Straulino. Gleiches sagte Brigitte Kundinger-Schmidt (SPD). Außerdem könnte man die neu gewonnene Fläche dann gleich nutzen, wenn 2020 das Freibad saniert wird und die Baustelleneinrichtung Platz braucht.

Sie gab aber auch den Hinweis, dass sie das Wäldchen um das ehemalige Bademeisterhäuschen nicht miteinbeziehen würde, da sich da regelmäßig Exhibitionisten herumtreiben. „Da parkt niemand“, so Kundinger-Schmidt. Sie ist zudem dafür, die Flächen nicht zu pflastern, sondern nur zu schottern.

Parkdeck-Vorschlag erhält wenig Zuspruch

Barbara Kandler stellte sich massiv gegen mehr Flächenversiegelung. „Alle Welt spricht darüber, wie wir Flächen sparen und wir denken nicht einmal über ein Parkdeck nach. Warum denn nicht?“, fragte sich fordernd. „So teuer ist das heutzutage nicht mehr.“ Allerdings fand sie bei ihren Stadtratskollegen wenig Gehör, nur Dr. Ralf Loitsch äußerte sich ebenfalls für ein Parkdeck. In den Auftrag an ein externes Büro wurde dieser Aspekt nicht eigens formuliert.

Albert Riedelsheimer von den Grünen war angesichts der Fülle an Investitions-Vorhaben der Meinung, man sollte dieses Projekt zurückstellen. „Tanzhaus, Alfred-Delp-Quartier und Freibad – da steht viel an.“ Dr. Stefanie Museaus plädierte maximal für eine kleine Erweiterung und sah das Ganze nicht so dringend. „2020 hat das Bad eh komplett geschlossen. Also haben wir noch Zeit.“

Lesen Sie hierzu auch: Freibad: Badesaison ohne Baustelle

OB Neudert gibt ehrgeiziges Ziel aus

Doch die Stadträte Josef Reichensberger (JB) und Kundunger-Schmidt argumentierten dagegen, dass in Donauwörth ja sowieso alles länger brauche und man deshalb diesen Plan jetzt weiter verfolgen solle. Reichensberger schlug zudem vor, auf dem Parkplatz Bäume zu pflanzen – für die Umwelt und den Schatten.

Oberbürgermeister Armin Neudert (CSU) gab das ehrgeizige Ziel aus, den Parkplatz erweitert zu haben, wenn die Sanierung des Bades fertig ist. Birgit Rößle stimmte zu: „Jetzt haben wir dann ein teuer saniertes, wunderschönes Bad und keinen Platz zum Parken. Da muss was her. Und auch für das neue Quartier kann der Parkplatz genutzt werden.“ Am Ende entschied man sich, den Bereich nördlich des Bades in die Planung mit ein zu beziehen, das Gelände um das Badmeisterhäuschen hingegen nicht. Der Auftrag wird extern vergeben.

