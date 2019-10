vor 42 Min.

Mehr Räume für die Kinder

Die Kita St. Marien in Wemding soll saniert und erweitert werden.

Das Konzept für die Sanierung und Erweiterung der Kita St. Marien in Wemding steht

Die Sanierung und der Ausbau der Kindertagesstätte St. Marien in Wemding nehmen Gestalt an. Der Stadtrat hat nun das sogenannte Raumprogramm für das Projekt genehmigt. Sprich: ein Konzept, welche Räume auf welchem Stockwerk geschaffen werden. Dies ist die Grundlage für konkrete Planungen.

Die beabsichtigte Maßnahme in der Kita St. Marien beschäftigt das Personal, die Elternvertreter, die Katholische Kirchenstiftung (sie betreibt die Einrichtung) und vor allem die Stadt (ihr gehören das Grundstück und das Gebäude) seit geraumer Zeit. Der jetzige Komplex an der Bürgermeister-Epple-Straße ist fast 60 Jahre alt, sanierungsbedürftig und zu klein. Deshalb ist eine Krippengruppe schon seit einigen Jahren in einem Container untergebracht. Die Kita umfasst drei Kindergarten- und zwei Krippengruppen.

Bereits im Herbst 2018 beschloss der Stadtrat, eine Generalsanierung und Erweiterung anzustreben. Seitdem fanden viele Gespräche statt. In der vorigen Woche schauten sich die Mitglieder des Grundstücks-, Bau- und Werksausschusses nochmals die Kita an. Der Ortstermin dauerte laut Bürgermeister Martin Drexler rund drei Stunden.

Einige Eckpunkte des Konzepts, auf das sich alle Beteiligten einigten, erläuterte jetzt Stadtbaumeister Wolfgang Jaumann. Der stellte fest: „Wir haben derzeit nicht nur bauliche Probleme, sondern auch fehlende Räume.“ Deshalb werde die Nutzfläche um rund 400 Quadratmeter erweitert. Jeder Gruppenraum bekomme einen Nebenraum. Im Erdgeschoss wird unter anderem ein Elternzimmer geschaffen. Für die Krippengruppen gibt es eigene Sanitärräume. Die Küche wird wegen der Mittagsbetreuung vergrößert. Es entsteht auch ein separater Speiseraum mit einer Fläche von etwa 50 Quadratmetern. Im Dachgeschoss sind ein Personalzimmer und Lagerräume vorgesehen.

Drittem Bürgermeister Gottfried Hänsel (CSU) gefällt, dass die Krippengruppen künftig „kompakt beisammen“ sind und über eine eigene Freifläche verfügen. Der Alltag in der Kita könne somit verträglich gestaltet werden. Zweiter Bürgermeister Johann Roßkopf (SPD) bezeichnete das Projekt als einen „Beitrag für eine familienfreundliche Stadt“. Dieter Langer (PWG-FW) sagte: „Wir bekommen einen tipptopp Kindergarten.“ Werner Waimann (Grüne) sprach von einem „durchdachten Raumprogramm“.

Bezüglich der Wärmeversorgung ist angedacht, ein Heizhaus zu bauen, an das sowohl die Kita als auch das neue Feuerwehrhaus angeschlossen wird. Mit dem Raumprogramm können Bürgermeister Drexler zufolge die Entwurfspläne gefertigt und die voraussichtlichen Kosten berechnet werden. Bereits im Herbst 2018 ging Stadtbaumeister Jaumann von einer Summe von über zwei Millionen Euro aus.

Bei der Sitzung des Stadtrats waren rund 20 Vertreter des Personals und des Elternbeirats der Kita St. Marien anwesend. (wwi)

Themen folgen