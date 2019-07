vor 2 Min.

Mehr Unterstützung für Familien

Das Landratsamt hat eine Außenstelle der Kinder- und Jugendhilfe in Rain im Bayertor eingerichtet. Dort steht Sozialpädagogin Doris Hiemeyer zur Verfügung

Ab Juli bietet die Kinder- und Jugendhilfe Donau-Ries (KJF) auch in Rain eine wohnortnahe Außensprechstunde an. Diese können allen Eltern, Familien, Jugendlichen, sowie allen anderen Ratsuchenden immer mittwochs in der Zeit von 14 bis 17 Uhr im 14-tägigen Rhythmus wahrnehmen.

Mit dieser Sprechstunde erweitert die KJF Donau-Ries das bestehende Angebot der Erziehung-, Jugend- und Familienberatung um den Standort Rain. Auch Bürgermeister Gerhard Martin begrüßte die Erweiterung des Angebots in seiner Kommune bei der Schlüsselübergabe im Rathaus.

„Der bedarfsgerechte Ausbau von Unterstützungsleistungen für Eltern und Familien ist ein wichtiges Ziel des Landkreises“. „Wir haben jetzt ein ganz gutes Gesamtkonzept für die Erziehungsberatung im Landkreis“ so Landrat Stefan Rößle. Für die Einrichtung des Außensprechtages haben sich die KJF und der Landkreis gemeinsam mit der Stadt Rain entschieden. Damit kann ein weiterer dezentraler Standort nun im südlichen Landkreis den beratungssuchenden Eltern angeboten werden.

Zur Beratung kann jeder kommen, der Fragen rund um das Thema Erziehung hat - egal welcher Herkunft er ist und welcher Religion oder welchem Kulturkreis er angehört. Die Kosten übernehmen Freistaat, Landkreis und die KJF, so dass die Ratsuchenden nichts bezahlen müssen. Seitens des Sozialministeriums gibt es bayernweit Fördermittel für die Aufsuchende Erziehungsberatung, die hierfür eingesetzt werden.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Erziehungsberatungsstelle verfügen über langjährige Erfahrungen im psychologischen sowie sozial- und heilpädagogischen Bereich. Sie unterstützen sowohl bei Entwicklungsfragen, die sich in jedem Alter neu stellen, als auch der Bewältigung besonderer Lebenssituationen. Angebote wie etwa Beratung bei Trennung und Scheidung, Schreibabyberatungen, Beratung im Fall von häuslicher und sexueller Gewalt sind ebenfalls Bestandteil der Erziehungsberatung und helfen so Familien, ihren Alltag zu bewältigen. (dz)

Die Sprechstunden in Rain finden künftig jeweils Mittwochs von 14 Uhr bis 17 Uhr statt, (nächster Termin 17. Juli). Die Beratungsgespräche bietet Dipl. Sozialpädagogin Doris Hiemeyer an, das Sprechzimmer ist im ersten Obergeschoss im „Treffpunkt am Bayertor“, Hauptstraße 1, in Rain. Interessenten melden sich bitte vorher telefonisch beim Büro der Erziehungsberatungsstelle in Donauwörth an, Telefon 0906/746600.

Themen Folgen