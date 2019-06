vor 19 Min.

Mehr als Pflaster kleben

Jugendrotkreuz Nordschwaben qualifiziert sich mit zwei Teams für bayerische Meisterschaften

Pflaster kleben – das ist für unsere nordschwäbischen Jugendrotkreuzler keine Schwierigkeit. Nun durften sich aber die Gewinnermannschaften des Kreiswettbewerbs aus drei Altersstufen in Marktoberdorf beim Bezirkswettbewerb mit anderen Gruppen aus ganz Schwaben messen. Die Aufgaben sind vielfältig: etwas Kreatives gestalten, ein kleines Theaterstück improvisieren, das Allgemeinwissen gemeinsam erweitern, Geschicklichkeitsübungen absolvieren. Und natürlich das Kernstück: die Erste Hilfe in Theorie und Praxis. Egal ob Nasenbluten, ein Schock oder eine Kopfplatzwunde mit anschließender Bewusstlosigkeit – die jungen Rotkreuzler zeigten, was sie in ihren Gruppenstunden gelernt hatten. Auch die Teilnahme am Erste-Hilfe-Trainingswochenende zahlte sich aus. In die Bewertung fließen auch soziale Kompetenzen ein, wie Teamfähigkeit und die Absprache innerhalb der Gruppe.

Am Sonntag dann die gespannte Vorfreude auf die Siegerehrung: Wird es eine Gruppe aus Nordschwaben auf den Landeswettbewerb nach Traunstein schaffen? Während sich die Stufe 2 der 12 bis 15-Jährigen mit einem siebten Platz begnügen musste, war der Jubel bei den kleineren Rotkreuzlern riesig! Sowohl die Bambini (6 bis 9 Jahre) als auch die Stufe 1 (9 bis 11 Jahre) haben sich mit dem zweiten und dem ersten Platz für die nächste Ebene qualifiziert. So wird es Ende Juli noch einmal spannend, zumal die Stufe 1 dort auf eine Titelverteidigung hofft. Die Mannschaft hatte es bereits im vergangenen Jahr zum bayerischen Meister geschafft. (pm)

