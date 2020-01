vor 39 Min.

Mehrgenerationenhaus für Buchdorf?

Bürgermeisterkandidatin Ursula Kneißl-Eder möchte diese Wohnform im Juradorf realisieren

Die Aktiven der Frauenliste Buchdorf Baierfeld um Bürgermeisterkandidatin Ursula Kneißl-Eder haben sich über Mehrgenerationenwohnen informiert, ein Objekt besichtigt und Gespräche mit Menschen geführt, die bereits positive Erfahrungen mit dieser Wohnform gesammelt haben.

Kneißl-Eder plant, diese Wohnform in Buchdorf bekannt zu machen und auch zu realisieren. Alte und junge Menschen leben unter einem Dach; es ist ihnen wichtig, im Alter gemeinsam statt einsam zu wohnen und zu leben. Die Senioren bleiben in der gewohnten Umgebung. Zunächst können die Bewohner mehr geben, mit zunehmendem Alter werden sie mehr bekommen. Junge Menschen mit und ohne Familien erklären sich solidarisch mit den älteren Bewohnerinnen.

Ziel ist es, in einer lebendigen Nachbarschaft zu leben, sich im Alltag gegenseitig zu unterstützen und Gemeinschaftsflächen für ein kommunikatives Zusammenwohnen drinnen oder draußen zu teilen. „Mehrgenerationenwohnen kann in Zusammenarbeit mit einem Investor sehr gut realisiert werden“, heißt es in einer Pressemitteilung der Frauenliste.

Es sei nicht erforderlich, dass die Kommune selbst investiert, kauft, verkauft oder vermietet. Das schaffe die Möglichkeit, neue Wohnformen anzubieten, ohne als Gemeinde dauerhaft zeitlich, finanziell oder organisatorisch gebunden zu sein. (pm)

