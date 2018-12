18:17 Uhr

Mein Weihnachtswunsch: Kinderbilder aus dem Landkreis Donau-Ries

Wir haben Kinder aus dem Landkreis gebeten, uns ihre Weihnachtswünsche aufzumalen.

In wenigen Wochen schon ist Weihnachten, und in der Zeit vor dem Fest, ganz besonders im Advent, gibt es viel zauberhaftes Brauchtum - gerade auch für Kinder. So schreiben, malen oder basteln beispielsweise viele Mädchen und Buben fleißig ihre Wunschzettel ans Christkind. Es soll schließlich am Heiligen Abend die richtigen Geschenke unter den Christbaum legen. Soll es ein Puppenhaus sein, eine Kinderküche, das neue ferngesteuerte Auto, ein spezielles Spiel oder sogar ein Pferd?

Die Donauwörther Zeitung wollte wissen, was sich die Kinder heuer besonders sehnsüchtig erhoffen und lud sie ein, sich an der DZ -Wunschzettel-Aktion zu beteiligen. (dz)

