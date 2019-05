00:34 Uhr

Mensch und Hund ein besonderes Team

Hundeführer erreichen tolle Leistungsabzeichen

Im Schäferhundeverein Burgheim sind viele Hundeführer aus dem Lechgebiet, den Vorsitz führt Doris Kingma aus Bayerdilling.

Nun stand wieder eine Leistungsprüfung an, an der auch Hundeführer der Ortsgruppe Höchstädt teilnahmen. Leistungsrichter Hartmut Zenk nahm die Prüfungen in den verschiedenen Leistungsstufen überaus korrekt ab. Alle Mitglieder der beiden Ortsgruppen bestanden mit guten bis sehr guten Ergebnissen. Zenk lobte bei der Urkundenübergabe neben dem Miteinander im Verein ausdrücklich die Hundeführer. An den Start gingen zur Begleithundeprüfung Sabrina Grauvogel mit Sola und Barbara Hiebl mit Ludwig vom Hopfenland. Die nächste Stufe, BGH1, bestanden Simone Baumgartner mit Magnus, Kathrin Hiebl mit Lucy und Renate Karmann mit Billy. Die BGH2 absolvierte Gerhard Herk aus Rain mit Bonnie from Honeycreek. In der höchsten Leistungsstufe des Tages, der Unterordnungsprüfung, startete Vereinsvorstand Doris Kingma aus Bayerdilling erfolgreich mit Yoda zum Turmacker.

Die anspruchsvolle Fährtenprüfung bestanden auch Josef Helber aus Tapfheim mit Fiona von der Fuchsbergkuppe. (herk)

