09.04.2020

Menschen, die ein Kreuz zu tragen haben

Als Jesus am Karfreitag nach Golgota ging, musste er den Weg unter der Last des Kreuzes zurücklegen, an dem er sterben sollte. Seitdem wird dieses Bild vom Kreuztragen verwendet, wenn es im Leben besondere Schicksale und Herausforderungen gibt. Zu den Kartagen stellen wir Menschen vor, die aus ganz unterschiedlichen Gründen ein Kreuz tragen – im wörtlichen wie auch im übertragenen Sinne.