vor 6 Min.

Menschenrechte in gesungener Form

Besonderes Programm beim Notenkessel

Es gilt als eine kleine Sensation, was der Notenkessel am kommenden Wochenende nach Donauwörth holt. „Sing Human Rights – Der Workshop“ findet am Samstag, 6. April, von 11 bis 13 Uhr statt, das „Sing Human Rights-Konzert“ schließt sich dann von 19 bis 21 Uhr an. Und am Sonntag, 7. April wird um 9.30 Uhr „Sing Human Rights – Der Gottesdienst“ angeboten. Das alles findet in der Christuskirche, (Pflegstraße 32, Donauwörth) statt. Anmeldung zum Workshop unter Telefon 09099/921762, oder per E-Mail: stapff@notenkessel.de.

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte umfasst 30 Artikel. Diese Texte in eingängige, mitreißende Songs zu verwandeln, das hat sich Axel Christian Schullz zur Aufgabe gemacht. Der Komponist und Chorleiter kommt mit einem Projektchor und Musikern aus Duisburg nach Donauwörth und zeigt, wie gospelig Menschenrechte klingen können. Neben den Artikeln 1 (Alle Menschen sind frei und gleich geboren), 3 (Recht auf Leben), 11 (Unschuldsvermutung), 24 (Recht auf Erholung und Freizeit) und anderen werden auch Uraufführungen neu vertonter Artikel zu hören sein, unter anderem Artikel 22 (Recht auf soziale Sicherheit).

Das Besondere ist, dass der Text jedes Songs tatsächlich der Wortlaut des jeweiligen Artikels der UN-Menschenrechtserklärung von 1948 ist, wenn man so will also gesungene Paragrafen, teils deutsch, teils englisch, teils Zulu. Besonders ist auch, dass dies ein positiver, konstruktiver Umgang mit diesem Thema ist, während man sonst nur bei Verletzungen von den Menschenrechten spricht.

Es gibt einen Schnupper-Workshop mit Schullz. Dabei singt man Teile der Komposition, zum Beispiel einen Kanon. Die Teilnehmer können dann auch beim Konzert teilweise mit auf die Bühne gehen. Und man lernt Komponisten und Komposition kennen und erfährt etwas über die Hintergründe. Der Workshop ist am Samstag, 6. April, von 11 bis 13 Uhr.

Es gibt das Konzert im Rahmen des „Donauwörther Notenkessels“ unter Leitung des Komponisten. Begleitet wird der 20-köpfige Chor aus Duisburg von Niclas Floer (Piano) und Chris Paus (Percussions), sodass für Groove und satten Sound (Armin Grasheu) gesorgt ist. Es gibt drittens den Gottesdienst am Sonntag, 7. April, um 9.30 Uhr. Dann wird das Thema Menschenrechte nochmals bearbeitet. Es werden Ausschnitte aus dem Konzert von den Duisburgern eingebracht und Abendmahl gefeiert. Beim anschließenden Kirchenkaffee ist ein Kontakt mit dem Komponisten möglich. Der Dirigent und Komponist Axel Christian Schullz war bereits vor Jahren schon im Donauwörther Notenkessel zu Gast.

Mehr über das Projekt „Sing Human Rights“ sowie Aufnahmen, Noten und die 30 Artikel finden sich für den ersten Eindruck und kostenlos auf www.sing-human-rights.org. Alle Konzerte sind auf Spendenbasis, damit sie sozialverträglich sind.

Themen Folgen