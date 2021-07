Auffahrunfall wegen Starkregens auf B2 bei Mertingen

Zwei Autos prallen auf der B2 bei Mertingen ineinander. Schlechte Sichtverhältnisse und nicht angepasste Geschwindigkeit führen zum Unfall.

Aufgrund schlechter Wetterverhältnisse ist es am Mittwoch auf der B2 bei Mertingen zu einem Unfall zwischen zwei Pkw-Fahrern gekommen. Wie die Polizei berichtet, passte ein 44-Jähriger gegen 20.35 Uhr seine Geschwindigkeit aufgrund des einsetzenden Starkregens an und fuhr langsamer. Der nachfolgende 34-Jährige, der seinen Tempomat weiterhin auf 120 Stundenkilometer eingestellt hatte, prallte dem Vorausfahrenden mit voller Wucht auf. Er hatte ihn wegen der schlechten Sicht wohl zu spät erkannt. Die Beteiligten erlitten leichte Verletzungen und konnten ihre Fahrzeuge noch selbstständig auf eine Pannenbucht rollen lassen. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von etwa 9000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Mertingen rückte mit 25 Einsatzkräften an, um auslaufende Betriebsstoffe zu binden. (pm)