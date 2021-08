Fendt-Caravan: So sichert der Inhaber sein Lebenswerk

Firmeninhaber Harald Striewski hat seine Anteile in zwei Stiftungen übertragen. Was das für die Mitarbeiter und den Wohnwagen-Hersteller bedeutet.

Mit einem entscheidenden Schritt hat der Inhaber des Mertinger Wohnwagen-Herstellers Fendt-Caravan, Harald Striewski, seinen Konzern für die weitere Zukunft aufgestellt.

Die bisher in Familienbesitz befindlichen Gesellschaftsanteile werden in zwei eigens hierfür gegründete Stiftungen eingebracht. Somit soll gewährleistet werden, dass die Hobby-Unternehmensgruppe im Sinne von Harald Striewski dauerhaft selbstständig und unabhängig bleibt und zugleich das Gemeinwohl umfassend gefördert wird. Das teilt Fendt-Caravan in einer Pressemitteilung am Freitag mit. Die Mitarbeiter wurden bereits am Donnerstag über die Veränderungen informiert

Inhaber Harald Striewski vor der Belegschaft bei Fendt-Caravan. Foto: Barbara Wild

Der Unternehmer und Visionär, Harald Striewski, will sicherstellen, dass sein Lebenswerk in seinem Sinne fortgeführt wird. Die Gründung der gemeinnützigen Stiftung sei ein Herzenswunsch von Striewski. Nach der Flucht aus seiner, durch den Krieg zerstörten, ursprünglichen Heimat Ostpreußen, wurde seine Familie mit großer Hilfsbereitschaft in Fockbek und Schleswig-Holstein aufgenommen. Mit der Gründung der gemeinnützigen Stiftung möchte er seinen tiefen Dank gegenüber der Region zum Ausdruck bringen.

Die Erfolgsgeschichte von Harald Striewski, der 1998 die Firma Fendt-Caravan übernommen hatte, begann 1967 mit einer Idee, einen Wohnwagen pro Tag zu bauen. Sehr schnell entwickelte sich sein Unternehmen mit Namen Hobby mehr und mehr zum Marktführer bei Wohnwagen - erst in Deutschland und schließlich auch in Europa.

Es ist die immerwährende Leidenschaft, die Ingenieurskunst und die Liebe zum Detail von dem Macher Harald Striewski, die für den Erfolg von Hobby verantwortlich war. Mit seinen Ideen und Visionen hat Harald Striewski aber nicht nur Hobby, sondern auch die ganze Branche geprägt.

Reißenden Absatz finden die Wohnwagen aus dem Hause Fendt Caravan in Mertingen/Bäumenheim. Die Firma hat auf ihrem Gelände an der B2 inzwischen einen zweiten überdachten Abstellplatz für die frisch produzierten Wohnwagen geschaffen. Das Dach dient als Hagelschutz. Foto: Wolfgang Widemann

Zum ersten Vorstand der neu gegründeten Stiftungen sind Pierre Gilgenast (Vorsitz) und Anke Bumann bestellt. Beide sind langjährige, enge Vertraute und Wegbegleiter von Harald Striewski. Der Firmengründer selbst, der auch bei den Mitarbeitern in Mertingen beliebt ist und hoch geschätzt wird, wird den Vorsitz der Stiftungsbeiräte übernehmen, Sohn Michael Striewski ist Beiratsmitglied.

Die Stiftungsgründung und die Übertragung der Gesellschaftsanteile hat keinen Einfluss auf die Struktur und Geschäftstätigkeit der operativen Gesellschaften, die somit ihren Kurs fortsetzen können.

Hobby und Fendt-Caravan gehören zu den im Markt gewichtigsten Herstellern von Wohnwagen und Reisemobilen in Europa. Die Gruppe ist laut Unternehmen Marktführer bei Wohnwagen: Neuzulassungen mit einem Anteil von fast 40 Prozent in Deutschland und mehr als 25 Prozent in Europa.

Im Kreise der regionalen Politiker und der Geschäftsführung von Fendt-Caravan: Firmeninhaber Harald Striewski (Mitte). Foto: Barbara Wild

Die Geschäftsführung bei Fendt-Caravan bleibt bei Hans Frindte und Andreas Dirr. Letzterer bringt sich auch regional stark ein und ist Vorsitzender der Regionalversammlung Donau-Ries.

Harald Striewski selbst blickt auf mehr als 55 Jahre kreative und erfolgreiche Schaffenskraft und ein beeindruckendes Lebenswerk zurück. Meilensteine und viele Auszeichnungen bestätigen die herausragende Leistung des Ausnahmeunternehmers. Harald Striewski freut sich nun, das operative Geschäft beruhigt seinen Geschäftsführern und Mitarbeitern zu überlassen und sich jetzt, mit 85 Jahren, etwas mehr Freizeit zu gönnen. Über seine Stiftungsarbeit bleibt er seinem Unternehmen und Lebenswerk treu verbunden. (dz)