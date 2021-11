Die Gewerbesteuer in Mertingen sprudelt wieder

Plus Nachdem die Gemeinde Mertingen im Vorjahr den Gürtel enger schnallen musste, kann nun auf geplante Darlehen verzichtet werden. Auch der Schuldenstand sinkt.

Man hat die Mitglieder des Mertinger Gemeinderats lange nicht so strahlen sehen. Der Grund: Die finanzielle Situation der Gemeinde verbessert sich zusehends, die Spielräume vergrößern sich.