Dienstwagen-Debatte in Mertingen ist beendet

Plus Im Gemeinderat Mertingen geht es um die Kosten für den Dienstwagen von Altbürgermeister Lohner. Es ist die finale Beratung. Dabei fällt das Wort „Verleumdung“.

Das Thema ist nicht neu, hat im Kommunalwahlkampf eine große Rolle gespielt und musste nun auch den neuen Gemeinderat in Mertingen beschäftigen: Das Landratsamt Donau-Ries hatte um eine „finale Entscheidung“ gebeten, weil die seinerzeitige Regelung wegen Dienstwagen und Kilometer-Abrechnung für Altbürgermeister Albert Lohner nach wie vor hinter den Kulissen für Unruhe sorgt.