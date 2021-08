Pater Alexander verlässt die Pfarreiengemeinschaft Mertingen

Plus Pater Alexander Thuruthikkatt feiert seinen letzten Gottesdienst in Druisheim. Es ist ein liebevoller Abschied.

Pater Alexander Thuruthikkatt feierte seinen letzten Gottesdienst in Druisheim und damit auch in der gesamten Pfarreiengemeinschaft Mertingen. Gemäß dem Eröffnungslied „Eingeladen zum Fest des Glaubens“, gesungen vom Chor Cantare, waren sehr viele „liebe Mitmenschen“, wie sie Pater Alexander bezeichnete, zum Gottesdienst erschienen.