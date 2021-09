Lastwagen aus dem Verkehr gezogen: „Tickende Zeitbombe“

In Mertingen ist ein 40-Tonner unterwegs, bei dem die Reifen abgefahren sind und eine Bremsscheibe durchgebrochen ist. Hinweis kam aus der Bevölkerung.

Die Verkehrspolizeiinspektion (VPI) Donauwörth ist am Freitag, 9.15 Uhr, aufgrund einer anonymen Mitteilung auf zwei serbische Kühllastzüge in der Bäumenheimer Straße in Mertingen aufmerksam gemacht worden. Beide Lastzüge wurden daraufhin vom Schwerverkehrstrupp der VPI kontrolliert und technisch in Augenschein genommen.

Beim ersten 40-Tonner wurden mehrere Verstöße nach dem Fahrpersonalgesetz entdeckt, unter anderem, dass keinerlei Fahrerkarte zur Überprüfung der Sozialvorschriften gesteckt war. Hier durfte der Fahrer seine Fahrt nach Bezahlung einer Sicherheitsleistung von 500 Euro fortsetzen.

Nicht nur der Fahrer fällt negativ auf

Beim zweiten Lkw waren die Verstöße den Beamten zufolge allerdings gravierender: Neben mehreren Gesetzesübertretungen des Fahrers musste auch der Kühlsattelzug an sich massiv beanstandet werden. Das Gefährt war augenscheinlich nicht mehr verkehrssicher. Deswegen wurde der Sattelzug einer technischen Überprüfung bei einer Prüfstelle in Donauwörth zugeführt. Dabei wurde von den Sachverständigen festgestellt, dass die Zugmaschine des 40-Tonners erheblichen Ölverlust aufwies und die Bremsscheiben in einem desolaten Zustand waren. Beim Sattelauflieger mussten eine komplett durchgebrochene Bremsscheibe, völlig abgefahrene Reifen und eine nur noch einseitig funktionierende Bremsanlage festgestellt werden.

Entdeckt dank einer Mitteilung aus der Bevölkerung

Aufgrund der Mängel unterbanden die Gesetzeshüter die Weiterfahrt sowohl der Sattelzugmaschine als auch des Aufliegers. Der zweite Fahrer konnte nach Vernehmung und Hinterlegung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 230 Euro wieder entlassen werden. Aufgrund der festgestellten Mängel kann hier laut Aussagen der Beamten von einer „tickenden Zeitbombe“ gesprochen werden, die aufgrund der Mitteilung eines Bürgers entdeckt werden konnte.