Mertingen setzt auf mehr Nachhaltigkeit

Wie nachhaltig kann Politik auf kommunaler Ebene sein? Mit diesem Thema befasst sich in Mertingen ein eigener Ausschuss. Das Gremium hat dem Gemeinderat nun empfohlen, ein sogenanntes Nachhaltigkeitskonzept aufzustellen.