Paar aus Mertingen tanzt in Italien nackt auf Polizeiauto

Ein Mertinger Paar hat im Italienurlaub wohl ziemlich gefeiert. Am Ende tanzen die beiden betrunken und nackt auf dem Auto eines Carabinieri.

Ein Paar aus Mertingen hat es in seinem Italienurlaub ziemlich übertrieben. Sie sorgten international für Schlagzeilen, weil sie in der italienischen Stadt Modena nackt und betrunken auf einem Polizeiauto getanzt haben. Die italienische Polizei nahm die beiden Mertinger fest.

Das Paar aus Mertingen wurde von den Carabinieri festgenommen

Anwohner in Modena alarmierten die Polizei, als die beiden Touristen im Alter von 28 und 25 Jahren ohne Kleidung mitten auf der Straße herumliefen, wie die Nachrichtenagentur dpa meldet. Der Vorfall hatte sich bereits am vergangenen Wochenende in der Nacht von Samstag auf Sonntag ereignet. Als die Beamten am Ort des Geschehens eintrafen, weigerten sich die Beiden ihre Personalien herauszurücken, stattdessen machten sie sich am Auto der Carabinieri zu schaffen, beschädigten die Windschutzscheibe und sprangen auf das Dach.

In den sozialen Medien kursierte ein Video von dem Vorfall, das unter anderem der Chef der rechten Lega, Matteo Salvini, teilte. Die Polizisten setzen nach eigenen Angaben schließlich Pfefferspray ein, um das dem Anschein nach unter Drogen stehende Paar in Gewahrsam zu nehmen. Bei der Durchsuchung ihres Autos fanden sie zudem ein verbotenes Messer. Die Deutschen seien wieder nach Deutschland zurückgekehrt. Sie müssen sich nun unter anderem wegen Sachbeschädigung und Gewalt gegen Amtsträger verantworten. (dpa)