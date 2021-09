Mertingen

vor 17 Min.

Molkerei Zott in Mertingen besetzt Führungsposten neu

Das Herz der Molkerei Zott schlägt nach wie vor in Mertingen – allerdings in völlig neuer Optik. In der Unternehmenszentrale prangt das Logo.

Plus Überraschende Nachrichten aus der Molkerei Zott: Inhaberin Christine Weber wird sich aus dem operativen Geschäft zurückziehen. Das erste Mal überhaupt ist der Geschäftsführer kein Familienmitglied.

Von Barbara Wild

Personelle Veränderungen stehen bei der Unternehmensgruppe Zott an. Die Molkerei mit Sitz in Mertingen wird ab dem 1. Januar 2020 einen neuen Hauptgeschäftsführer haben. Frank Uszko wird den Posten von Firmeninhabern Christine Weber übernehmen. Damit gehen die Aufgaben des operativen Geschäfts in die Hände eines Managers, der nicht zu Inhaberfamilie gehört.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen