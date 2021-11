Mertingen

06:00 Uhr

Musikkapelle Mertingen macht zur Weihnachtszeit ein digitales Angebot

Plus Die Musikerinnen und Musiker haben im Studio Lieder eingespielt und dann Videos gedreht. Damit bespielen sie Online-Kanäle.

Von Helmut Bissinger

Der Musikverein Mertingen will seine Anhänger digital durch die Advents- und Weihnachtszeit begleiten, wenn es denn nicht in Präsenz möglich sein sollte. An den Sonntagen im Advent wie auch an Heilig Abend grüßt die Musikkapelle deshalb via Internet. „Es soll eine Einstimmung auf Weihnachten sein“, sagt Vorsitzender Josef Brunner.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen