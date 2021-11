Nach Corona-Ausbruch: So ist die Lage im AWO-Heim in Mertingen

Plus Im Pflegeheim in Mertingen hat es zuletzt viele Corona-Infizierte gegeben. Auch Todesfälle waren zu beklagen. Nun gibt es einen neuen Stand zur Lage vor Ort.

Das AWO-Seniorenheim in Mertingen war zuletzt arg von Corona gebeutelt. Ende Oktober hatte das Landratsamt ein größeres Ausbruchsgeschehen mit insgesamt 20 positiv getesteten Personen, davon elf Bewohnerinnen und Bewohner und neun Beschäftigte gemeldet. Es waren auch bereits drei Todesfälle zu beklagen. Nun gibt es einen neuen Stand zur Situation vor Ort.