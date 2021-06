Mertingen

18.06.2021

Neustart für die Kultur in Mertingen

Das Quintett Fagotti Parlandi gastiert am 25. Juli in Mertingen.

Plus Zahlreiche geplante Konzerttermine darf das Publikum im zweiten Halbjahr 2021 erwarten. Worauf sich das Publikum freuen kann und wie es nach einer langen Corona-Pause weitergeht.

2021 soll im Mertinger Kulturleben das Jahr der Freilufttermine werden. Wenn der Wettergott mitspielt, stehen in der Gemeinde im Amphitheater etliche Open-Air-Konzerte an. Viele der Konzerte waren entweder 2020 oder im ersten Halbjahr 2021 geplant und konnten wegen des Lockdowns nicht durchgeführt werden. In diesem Jahr wird Flexibilität verlangt – nicht nur von den Veranstaltern, auch von den Besuchern, denn die Veranstaltungsorte können eventuell kurzfristig geändert werden. Es empfehle sich daher, immer wieder auf der Homepage des Kulturkreises nachzuschauen, raten die Veranstalter. Allen Konzerte gemeinsam ist, dass sich Besucher bei der Gemeinde Mertingen unter Telefon 09078/960018 anmelden sollten.