Saatkrähenplage in Mertingen: Ist Beize eine Lösung des Problems?

Bei einem Expertengespräch in Mertingen klagen Landwirte über bisherige Misserfolge.

Auf dem Hof von Jürgen Wörner hat ein Fachgespräch zur Saatkrähenplage in Mertingen stattgefunden. Wörner ist zugleich Vorsitzender des Verbands für landwirtschaftliche Fachschulabsolventen Donau-Ries. Eingeladen hatte der Landtagsabgeordnete Johann Häusler (FW). Ebenfalls mit dabei waren Christian Mikulla, Präsident des Landesamts für Umwelt, Annette Freibauer (Landesanstalt für Landwirtschaft), Philipp Schuhmair (Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Nördlingen), Markus Müller (Bezirksgeschäftsführer des Bayerischen Bauernverbands), BBV-Kreisobmann Karlheinz Götz, Mertingens Bürgermeister Veit Meggle, Herbert Waschulzik (Landwirt und Biogasbetreiber aus Mertingen) und Michael Näßl, Biolandwirt aus Nordheim.

Anlass waren zunehmende Schäden in der Landwirtschaft durch Saatkrähen. Allein in Mertingen wird laut Pressemitteilung der Schaden auf mindestens 30.000 Euro geschätzt – bis zu dreimal musste die Aussaat auf den betroffenen Feldern erfolgen, wenngleich ohne nennenswerten Erfolg. Mit den Vertretern des LfU und der LfL wurden verschiedene Gegenmaßnahmen diskutiert, deren Anwendung allerdings bisher keinen durchschlagenden Erfolg brachte. Über Misserfolge berichteten die anwesenden Landwirte ebenso wie über unzählige – und kostenintensive – Maßnahmen in der Vergangenheit. Annette Freibauer informierte über neue Versuche vor allem mit Beize.

Die anwesenden Landwirte erklärten sich gerne bereit, auch damit zu experimentieren. Gleichwohl machten sie deutlich, dass die Zeit der Versuche nicht zu lange dauern darf, ohne dass das Grundsatzproblem angepackt wird. Zudem müsse dringend nach Lösungen gesucht werden, wie die Landwirte bis zur Gesamtlösung entschädigt werden können. Immerhin nehme bei vielen das Saatkrähen-Problem inzwischen existenzvernichtende Ausmaße an.

Aus Sicht des Abgeordneten Häusler liegt das Hauptproblem im Schutzstatus der Saatkrähe, der zumindest in den Gegenden aufgehoben werden müsste, in denen aufgrund der vorhandenen Population nicht mehr von Schutzwürdigkeit gesprochen werden kann. Ähnlich sei es beim Biber, der in besonderen Situationen oder in begründeten Fällen durch Allgemeinverfügung der Landratsämter seinen Schutz verlieren kann, wenn er nicht mehr als gefährdet gilt und gleichzeitig große Schäden anrichtet.

Biobauer Näßl machte deutlich, dass Entschädigung nicht alles sei – auch der berufliche Erfolg sei wichtig. Wenn ein Bauer unverschuldet zum wiederholten Mal vor einem zerstörten Feld steht, gehe jegliche Motivation und das berufliche Selbstwertgefühl verloren. Es könne aber nicht sinnvoll sein, wenn Landwirte in der Region am Ende frustriert aufgeben und Platz machen für Importe aus Südamerika, wo zugunsten der Landwirtschaft für die gesamte Umwelt wichtige Regenwälder abgeholzt werden. Mit Bio oder gar Klimaschutz habe das nichts mehr zu tun – der beste Schutz erfolge vor Ort.

Biogasbetreiber Waschulzik verwies darauf, dass er gerne sein Silo überdachen würde, um den Saatkrähen-Schwarm abzuhalten, der sich regelmäßig dort bedient. Doch baurechtliche Vorschriften hindern ihn an einer adäquaten Überdachung, und er muss bei der wiederholten Saatkräheninvasion hilflos zuschauen – sowohl auf seinen Feldern als auch im Silo.

Die Vertreter des Bauernverbands machten deutlich, dass bereits zu viel Zeit verloren gegangen sei und deshalb parallel zu weiteren Experimenten mit der Beize auf höchster politischer Ebene eine Gesamtabwägung stattfinden müsse mit dem Ziel einer Lösung, mit der sowohl Landwirte als auch der Naturschutz leben können.

Eine hundertprozentige Lösung werde es nicht geben, doch weiter abzuwarten wäre fatal. Kreisobmann Götz betonte, dass bei solch großen Vogelkolonien wie in Mertingen gar nichts anderes übrig bleibe, als gezielte Vergrämungen oder Entnahmen vorzunehmen. Ansonsten könne das Problem gar nicht gelöst werden, da das Futterangebot bei der vorhandenen Agrarstruktur zu reichhaltig sei.

Häusler bedankte sich bei Gastgeber Jürgen Wörner und allen Teilnehmern für den mehrstündigen fachlichen Austausch einschließlich einer Vor-Ort-Begehung zur Begutachtung der Schäden. Er verwies darauf, dass die Gesprächsergebnisse bei Spitzentreffen mit Umweltminister Thorsten Glauber einfließen werden.