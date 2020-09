14:59 Uhr

Mertingen: Umweltsünder wirft Sessel in den Egelseebach

Die Polizei meldet aus der Gemeinde Mertingen zwei illegale Müllentsorgungen. Die eine passierte bei Mertingen, die andere nahe Druisheim.

Aus der Gemeinde Mertingen hat die Polizei am Samstag zwei illegale Müllentsorgungen gemeldet bekommen. Zum einen lagen im Wald bei Druisheim zwei Plastiktüten, die mit Haushaltsabfällen gefüllt waren. In Mertingen warfen Umweltsünder in der Nähe des Bahnhofs einen Sessel in den Egelseebach. Die Polizeiinspektion Rain bittet in beiden Fällen um Hinweise. Telefon 09090/70070. (dz)

