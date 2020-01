vor 51 Min.

Metallarbeiten: Kleidung von 80-Jährigem in Flammen

Ein Rentner zieht sich bei einem Unfall in Natterholz lebensgefährliche Verletzungen zu. Zahlreiche Rettungskräfte vor Ort.

Von Wolfgang Widemann

Ein schlimmer häuslicher Unfall hat sich am Samstag im Daitinger Ortsteil Natterholz ereignet. Bei handwerklichen Arbeiten fing die Kleidung eines Mannes Feuer. Der 80-Jährige zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Nach letzten Informationen befindet sich das Opfer in einem äußerst kritischen Zustand.

Das Unglück geschah am Mittag. Es spielten sich dramatische Szenen ab. Der Senior bearbeitete laut Polizei in einer Werkstatt im Keller mit einem Trennschleifer Metall. Dabei setzten die Funken die Kleidung in Brand. Dem Rentner gelang es, die Textilien, die in Flammen standen, selbst auszuziehen. Nachbarn wurden aufgrund eines piepsenden Rauchmelders auf den Unfall aufmerksam, eilten herbei und leisteten Erste Hilfe, bis die Rettungskräfte eintrafen.

Brandverletzungen am ganzen Körper

Der 80-Jährige erlitt Brandverletzungen am ganzen Körper. Nach einer Erstversorgung durch den Notarzt und den Rettungsdienst wurde das Opfer mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach München geflogen. Am Unglücksort waren auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Natterholz, Daiting und Monheim. Die Tagmersheimer Feuerwehr war ebenfalls alarmiert, wurde aber nicht mehr benötigt. Die Feuerwehrleute brachten angebrannte Gegenstände ins Freie und unterstützten den Rettungsdienst.

Die Kripo Dillingen hat die Ermittlungen übernommen. Ein Fremdverschulden sei nach bisherigen Erkenntnissen auszuschließen, so Michael Lechner, Leiter der Dienststelle.

