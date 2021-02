vor 25 Min.

Metallplatten fallen auf Arbeiter in Donauwörth: Mann schwer verletzt

Ein Arbeiter hat sich bei einem Unfall in einem Betrieb in Donauwörth schwer verletzt. Das Rote Kreuz brachte den Mann ins Krankenhaus.

Bei einem Betriebsunfall in Donauwörth hat sich ein Mann schwer verletzt. Warum die Polizei ermittelt.

Bei einem Betriebsunfall in einer metallverarbeitenden Firma in Donauwörth hat sich ein Beschäftigter schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei berichtet, lud der 28-Jährige am Montagmorgen mehrere Metallplatten auf einen Transportwagen.

Vorgesetzter rüttelt an Transportwagen - das hat Folgen

Ein Vorgesetzter, 51, der zunächst rund fünf Meter von dem Wagen entfernt stand, wollte dem Arbeiter zeigen, dass sich auf dem Gefährt zu viele Platten befanden. Deshalb rüttelte er an dem Wagen. Dadurch fielen aber die Platten um, von denen jede ein Gewicht von etwa 150 Kilogramm hat. Der 28-Jährige versuchte sie noch zu halten, was jedoch nicht gelang.

Durch die herabfallenden Platten brach sich der Mann ein Bein. Das Rote Kreuz brachte ihn ins Krankenhaus. Gegen den 51-Jährigen erfolgte eine Anzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. (dz)

Lesen Sie auch:

Themen folgen