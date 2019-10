13:57 Uhr

Michael Bosse ist offiziell Kandidat der Freien Wähler

Bosse ist von den Parteifreien nominiert. Was er sich ins Wahlprogramm geschrieben hat und wie sein Wahlkampf weitergeht.

Michael Bosse ist jetzt auch offiziell der Oberbürgermeisterkandidat in Donauwörth für die Freien Wähler. Die PWG wird seine Kandidatur unterstützen. Einstimmig ist er jetzt nominiert worden. Für Bosse ist damit „ein weiterer Meilenstein“ gesetzt. Mit einer Tour durch die Donauwörther Stadtteile will er im November läutet er nun die heiße Phase seines Wahlkampfs ein und sucht nochmals Kontakt zu den Bürgern.

Der gebürtige Donauwörther, dessen Motto für eine Amtszeit „„Schluss mit Aufschieben, jetzt wird angepackt!“ lautet, stellte die Eckpunkte seines Wahlprogrammes vor: Er setzt auf Offenheit und Transparenz in der Stadtpolitik und eine kommunale Wirtschaftsförderung. Neue Unternehmen sollen sich ansiedeln und die bereits vorhanden dank Aufträge der Stadt profitieren.

Dreifacher Familienvater will generationenübergreifend Politik machen

Besonders liegt dem dreifachen Familienvater am Herzen, dass Politik für alle Bürger generationsübergreifend gemacht werden muss. Er will einen Jugendrat bilden, das Seniorenspital im Zentrum errichten und bezahlbaren Wohnraum für Senioren schaffen.

Bosse wiederholte seine Meinung zum Thema verkehrsberuhigter Reichsstraße und den Neubau des Tanzhauses mit Stadtsaal und Tagungsräumen. In letzterem soll das Kultur- und Tourismusbüro einziehen und zudem dort typische Donauwörther Produkte verkauft werden – seien es Edel Bonbons oder Käthe Kruse Puppen. Bosse verfolgt die Idee eines Ärtzehauses und will zudem den Austausch mit Hausbesitzern und Geschäftsinhabern in der Stadt intensivieren.

Das Verkehrchaos in Donauwörth möchte Bosse mit einigen Stellschrauben entschärfen. Der Durchstich zu Airbus am Bahnhof sei der „Dreh und Angelpunkt“. Dann lohne sich eine Sanierung der Industriestraße und der Verbindung über die Wehrholzstraße hin zur vierspurig ausgebauten Südspange. Zudem will er in Abspreche mit dem Unternehmen Parkplätze für Mitarbeiter von Airbus schaffen und so die Umkehr und den Schwabenhallenparkplatz entlasten.

Veranstaltungshalle : „Jetzt nicht locker lassen.“

Dankbar zeigte sich Bosse für die schon begonnene Umsetzung eines seiner wichtigsten Projekte des Wahlprogrammes, der Veranstaltungs-, Mehrzweckhalle. „Hier darf jetzt nicht locker gelassen werden und die Planung muss zügig vorangetrieben werden, um hier endlich allen Vereinen und Schulen wieder Entfaltungsmöglichkeiten zu bieten“, sagte Bosse.

Die Erfahrungen als Unternehmer im Versicherungssektor, in dem die Dienstleistung immer im Mittelpunkt steht, soll für Bosse als Maßstab gelten, denn nur ein zufriedener Kunde oder Bürger mache einen vertrauensvolle Zusammenarbeit möglich und die Stadt sei einer der größten Dienstleister. „Ich werde mich voll und ganz für die Stadt einsetzten und das fordere ich auch von meinen Mitarbeitern der Verwaltung ein. Ein guter, menschlicher Umgang ist für mich dabei selbstverständlich. Ich werde klare und messbare Ziele formulieren und diese auch regelmäßig im Gespräch mit den Verantwortlichen überprüfen. Diese ergeben eine Transparenz, machen Leistungen erkennbar und sind dann auch dementsprechend honorierbar. Gute Mitarbeiter werden diesen Führungsstil zu schätzen wissen.“ Bosse sieht sich gegenüber seinen Mitbewerbern dank vieler Jahre im Stadtrat im Vorteil. Seine politische Erfahrung, sein Detailwissen zur Stadtpolitik und die vielen Gespräche mit Bürgern in den vergangenen zweieinhalb Jahren, würden ihm ganz konkrete Aussagen ermöglichen, die sich in seinem Wahlprogramm manifestiert haben. Die anderen Kandidaten müssen hier bekanntlich noch nachlegen.

Bosse zeigt sich fest entschlossen

Michael Bosse ziegte sich bei seiner Nominierung fest entschlossen: „Ich werde mich mit meiner ganzen Person, mit meinen Erfahrungen, mit meinem Wissen, aber auch mit meiner Geradlinigkeit und Offenheit für ein lebens- und liebenswertes Donauwörth einsetzen.“ (dz)

