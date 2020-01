vor 53 Min.

Mikroorganismen: Schon bei Geburt ganz entscheidend

Hebamme Birgit Landwehr erzählt, welche Rolle Mikroorganismen für unser Immunsystem und unsere Gesundheit generell spielen. Am Donnerstag Thema bei der Vhs.

Von Barbara Würmseher

Mikroorganismen durchdringen unseren ganzen Körper. Sie sind, wie die Bezeichnung schon sagt, winzig klein. Allerdings spielen sie bei unserer Gesundheit eine große Rolle und das schon ab der Geburt – mit Wirkung auf das ganze Leben. Ein neuer Forschungszweig beschäftigt sich mit den Mikroorganismen in und auf unserem Körper. Was sind ihre Aufgaben für unser Leben und unsere Gesundheit?

Mit diesem Thema kennt sich Hebamme Birgit Landwehr aus. Sie hat eine mehr als 25-jährige Berufserfahrung und leitet eine Hebammenpraxis in Auhausen. Einer ihrer Schwerpunkte ist die Salutogenese, die Lehre der Gesunderhaltung. Bei rund 650 Geburten war sie dabei und hat noch viel mehr Familien vor und nach der Geburt begleiten. Beim Gesundheitsstammtisch der Volkshochschule Donauwörth erklärt sie den Teilnehmern die alles über Mikroorganismen. Wir sprachen vorab mit ihr über dieses Thema.

Was sind Mikroorganismen generell? Wie muss man sich die vorstellen?

Birgit Landwehr: Bei Mikroorganismen handelt es sich um Bakterien, Viren, Archaeen (Urbakterien), Protozoen (Urtierchen), Pilze und ähnliche Organismen mehr.

Welche haben wir normalerweise im und am Körper und wo befinden sie sich?

Landwehr: Wir haben immer eine große Vielfalt an Mikroorganismen im und auf dem Körper. Allein auf der Haut sind rund 700 verschiedene Mikroorganismen zu finden. Überall wo unser Körper mit der Außenwelt in Kontakt ist, sitzen Bakterien: Augen, Ohren, Nase, Harnwege, Haut. Ein für Frauen sehr wichtiges Organ ist die Vagina. Das bekannteste Organ ist wohl der Darm, bei dem das Mikrobiom innen im Menschen den Kontakt zur Außenwelt über die Nahrung hat. Hier sind die Mikroorganismen nicht nur für die Nahrungszerkleinerung und -aufspaltung und den Abbau von Umweltchemikalien zuständig, sondern auch maßgeblich an unserem Immunsystem beteiligt. Ob es auch in Herzen, der Leber, der Bauchspeicheldrüse oder den Eierstöcken zu finden ist, wird gerade weiter beforscht. Auch bei vielen hormonellen Prozessen ist das Mikrobiom beteiligt und damit auch an unseren Gefühlen und unserer Wahrnehmung der Welt.

Welche Rolle spielen sie für unsere Gesundheit?

Landwehr: Möglicherweise eine viel größere als wir bisher dachten, da sie nicht nur am Immunsystem, sondern auch am Stoffwechsel und hormonellen Prozessen beteiligt sind. Das heißt, dass sehr wahrscheinlich besonders die nicht übertragbaren Krankheiten wie Übergewicht, Diabetes, Zöliakie und andere mit der Zusammensetzung des Mikrobioms in Zusammenhang stehen.

Wovon hängt es ab, welche Mikroorganismen ein Mensch hat und welche nicht?

Landwehr: Im Zeitfenster um die Geburt wird das Mikrobiom in jedem Menschen „angesät“. In der Gebärmutter gibt es nur ganz wenige Bakterien gibt. Auf dem Weg bei der Geburt und in der ersten Zeit danach findet die Keimbesiedelung des Menschen, das „Seeding“ des Mikrobioms statt. Dabei macht es einen großen Unterschied, ob ein Mensch vaginal oder per Kaiserschnitt geboren wird. Kommt ein Baby durch die Vagina seiner Mutter auf der Welt sind dies die ersten Keime, mit denen es in Kontakt kommt. Bei einem Kaiserschnitt sind es eher die Keime des Operateurs und des Teams. Ebenso macht es einen Unterschied, ob ein Baby als erstes Hautkontakt mit seiner Mutter haben konnte und ob es gestillt wird.

Wie kommen wir ansonsten an diese Mikroorganismen?

Landwehr: Abgesehen von der Geburt hängt die Zusammensetzung unseres Mikrobioms stark von unserer Umgebung, Ernährung und Medikamentengabe insbesondere Antibiotika ab.

Gibt es gute und schlechte Mikroorganismen?

Landwehr: Ja natürlich. Es gibt viele gesundheitsfördernde Mikroorganismen, aber auch krank machende. Damit die nicht die Oberhand gewinnen ist es wichtig, die gesundheitsfördernden Mikroorganismen zu stärken und zu unterstützen. Wenn wir jedoch nur versuchen krank machende Bakterien weg zu desinfizieren, vertreiben wir so auch die guten und das Feld wird häufig von nicht so günstigen Keimen zurück erobert.

